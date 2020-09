Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τρίτος θάνατος σε μία μέρα

Ακόμα ένα θύμα της πανδημίας στη χώρα μας.

Ένας άνδρας 74 ετών που νοσηλευόταν στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας είναι το τελευταίο θύμα της πανδημίας στη χώρα μας, που πλέον μετρά 305 θύματα από τον κορονοϊό.

Ο ηλικιωμένος νοσηλευόταν διασωληνωμένος και με υποκείμενα νοσήματα.

Τα ξημερώματα της Κυριακής είχαν χάσει τη ζωή τους από επιπλοκές του κορονοϊού, ένας 68χρονος στο Σωτηρία και ένας 87χρονος στο ΑΧΕΠΑ.