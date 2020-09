Πολιτική

Μηταράκης από Λέσβο: ομαλά η μεταστέγαση των αιτούντων άσυλο στον νέο καταυλισμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εργαζόμαστε για να καλύψουμε γρήγορα τις ανθρωπιστικές ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί, υπογράμμισε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου

«Συνεχίζεται ομαλά η είσοδος αιτούντων άσυλο στο νέο καταυλισμό, στον οποίο βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία τόσο οι υγειονομικές μονάδες όσο και οι υπηρεσίες ασύλου», σημείωσε σήμερα σε δήλωση του στα μέσα ενημέρωσης από το νέο καταυλισμό της Μυτιλήνης ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης.

Ο κ. Μηταράκης είπε πως συνεχίζεται κανονικά η τροφοδοσία με φαγητό και νερό καθώς και η παροχή υπηρεσιών υγείας σε όλους τους αιτούντες άσυλο «τόσο σε αυτούς που είναι μέσα στον καταυλισμό όσο και σε αυτούς που δυστυχώς είναι έξω από αυτόν».

Σύμφωνα με τον κ. Μηταράκη, όλες αυτές τις μέρες «πρώτη προτεραιότητα ήταν η ασφάλεια των τοπικών κοινωνιών, των αιτούντων άσυλο και του προσωπικού». Σε αυτή την κατεύθυνση, κατέληξε ο κ. Μηταράκης, «εργαζόμαστε με τη νέα δομή. Να καλύψει γρήγορα τις ανθρωπιστικές ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί. Και στη συνέχεια να συνεχίσουμε την αποσυμφόρηση με ομαλό τρόπο, αποσυμφόρηση που ξεκινήσαμε από τις αρχές του έτους και την οποία υλοποιούμε με επιτυχία».