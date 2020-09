Πολιτική

Τσαβούσογλου: ναι στο διάλογο, αλλά χωρίς προϋποθέσεις

Την ίδια στιγμή, ο Χουλουσί Ακάρ μετά τις εμπρηστικές του δηλώσεις… θυμήθηκε τις σχέσεις καλής γειτονίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου επανέλαβε σήμερα ότι η Άγκυρα είναι ανοιχτή στον διάλογο, αλλά χωρίς καμία προϋπόθεση.

«Αν κάποιοι θέτουν προϋποθέσεις στην Τουρκία, έχουμε κι εμείς προϋποθέσεις και αυτές οι προϋποθέσεις θα πρέπει να εκπληρωθούν», δήλωσε νωρίτερα σήμερα, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο Τούρκος υπουργός.

Ο Τσαβούσογλου δεν έδωσε καμία διευκρίνιση, επαναλαμβάνοντας μόνο ότι, στην ιδανική περίπτωση, οι συνομιλίες θα πρέπει να ξεκινήσουν χωρίς προϋποθέσεις.

Εξάλλου, ο υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος επισκέπτεται την περιφέρεια Κας της Αττάλειας, είπε ότι η Τουρκία τάσσεται πάντα υπέρ του διαλόγου και μιας πολιτικής λύσης. «Ανέκαθεν κάναμε ό,τι απαιτείται από τις καλές γειτονικές σχέσεις και αναμένουμε το ίδιο και από την άλλη πλευρά», είπε στους δημοσιογράφους.