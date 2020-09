Αθλητικά

MotoGP: Ο Μορμπιντέλι νικητής στο Σαν Μαρίνο

Πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο πιο ψηλό βάθρο.

Την πρώτη νίκη στην καριέρα του στο MotoGP πανηγύρισε ο Ιταλός Φράνκο Μορμπιντέλι, στο γκραν πρι του Σαν Μαρίνο. Ο αναβάτης της Yamaha-SRT ήταν αυτός που είδε πρώτος τη σημαία του τερματισμού, μπροστά από τον συμπατριώτη του Φραντσέσκο Μπανιάια με Ducati και τον Ισπανό Ζοάν Μιρ με Suzuki, ενώ τέταρτος τερμάτισε ο βετεράνος Ιταλός Βαλεντίνο Ρόσι.

Το γκραν πρι του Σαν Μαρίνο, έκτος αγώνας του φετινού πρωταθλήματος MotoGP, σηματοδότησε και αλλαγή στην κορυφή της κατάταξης των οδηγών. Ο Γάλλος Φάμπιο Καρταραρό εγκατέλειψε μετά από πτώση και το ατύχημα αυτό έδωσε στην ευκαιρία στον Ιταλό Αντρέα Ντοβιτσιόζο, που τερμάτισε έβδομος, να ανέβει στην πρώτη θέση με 76 βαθμούς, έναντι 70 του Καρταραρό.