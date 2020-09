Πολιτική

Η αντιπολίτευση για την συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ

Σφοδρή κριτική για τα εθνικά θέματα, αλλά και για την οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης εξαπολύουν τα κόμματα.

Τα βέλη τους προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με αφορμή όσα είπε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στην ΔΕΘ.

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία αναφέρεται:

«Η σημερινή εμφάνιση του κ. Μητσοτάκη δεν κατάφερε να πείσει ούτε τους συνεργάτες του, πόσο μάλλον τον ελληνικό λαό. Μας πληροφόρησε ότι έχει τη συνείδησή του ήσυχη πως ενημέρωσε την αντιπολίτευση για τις διαπραγματεύσεις στο Βερολίνο, ενώ τον διαψεύδουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Την ίδια στιγμή, η "έγγραφη συμφωνία" έγινε προχθές "γραπτή κατανόηση" από τον κ. Γεραπετρίτη και κατέληξε "αποτύπωση σε πρακτικά μίας προφορικής συμφωνίας". Περιμένουμε να αποφασίσει επιτέλους τι συμφώνησε και να εξηγήσει γιατί απέφυγε να απαντήσει τις επανειλημμένες ερωτήσεις που υποβλήθηκαν για το περιεχόμενό της συμφωνίας. Αν θεωρεί ότι μπορεί να καταστήσει έτσι την Αξιωματική Αντιπολίτευση συνυπεύθυνη για μια τελική συμφωνία που δεν γνωρίζουμε, είναι βαθιά γελασμένος. Συνεχίζει να υποτιμά το αίτημα σύγκλησης του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών. Αδυνατεί να κατανοήσει ότι βρισκόμαστε σε κοινοβουλευτική δημοκρατία και πως ο ίδιος είναι Πρωθυπουργός και όχι Μονάρχης.

Ομολόγησε κυνικά πως δεν είναι σε θέση να κοστολογήσει το εξοπλιστικό πρόγραμμα μαμούθ, το οποίο εξήγγειλε εν αγνοία της Βουλής, των κομμάτων και των θεσμικών οργάνων των Ενόπλων Δυνάμεων. Η σκέψη δε για υποχρεωτική στράτευση στα 18, αναδεικνύει το αυταρχικό και ξεπερασμένο πρόγραμμα του για τη νέα γενιά. Δεν είπε κουβέντα για το γεγονός ότι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας υπηρετούν 5.000 λιγότεροι εργαζόμενοι σε σχέση με την περσινή χρονιά. Ενώ παραδέχτηκε ότι έχουν γίνει μόνο προσλήψεις συμβασιούχων. Είναι ενδεικτικό της αντίληψης του κυρίου Μητσοτάκη το πόσο λίγο χρόνο αφιέρωσε στα ζητήματα της οικονομίας. Διότι ο πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του συνεχίζουν να εθελοτυφλούν και να πιστεύουν ότι αποσπασματικά μέτρα, δάνεια και αναστολές αρκούν για να γυρίσουν την εικόνα. Ο πρωθυπουργός είχε δύο ευκαιρίες χθες και σήμερα να παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο και να θέσει προτεραιότητες. Δεν το έκανε. Όσο για την απέλπιδα προσπάθειά του να αποδώσει την ύφεση στην παγκόσμια κρίση, ό,τι και να πει, αυτή φέρει την υπογραφή του με τη βούλα της ΕΛΣΤΑΤ ήδη από το 4ο τρίμηνο του 2019, πολύ πριν την πανδημία.

Προανήγγειλε νέα διάλυση των εργασιακών δικαιωμάτων μία μέρα πριν κάνει νόμο του κράτους την απλήρωτη εργασία. Στο σχέδιο της ιδιωτικοποίησης των επικουρικών απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε συγκεκριμένη απάντηση στα ερωτήματα που του τέθηκαν. Επανέλαβε την πολιτική του επιλογή να μετατρέψει τα νησιά, αλλά και συνολικά την Ελλάδα, σε φυλακή της Ευρώπης. Δεν θα σταθούμε στα ψέματα για το ποιος και πότε δημιούργησε τη δομή στη Μόρια. Θα σταθούμε όμως στο γεγονός ότι εδώ και έναν χρόνο η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει καταθέσει επίσημο αίτημα μετεγκατάστασης προσφύγων στην Ε.Ε. Τέλος, όσον αφορά στον πρωτοφανή διασυρμό του κ. Μητσοτάκη, τον ενημερώνουμε ότι μάλλον ποτέ στην παγκόσμια ιστορία δεν έχει υπάρξει πρωθυπουργός που μετανιωμένος απολογείται σε εκδότη σε ζωντανή μετάδοση για την κοινοβουλευτική του ομάδα. Όλη η Ελλάδα γνωρίζει πως η Ν.Δ. είναι το κόμμα της διαπλοκής, δεν χρειαζόταν να εξευτελιστεί κιόλας...».

Σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Κινήματος Αλλαγής αναφέρεται «ο κ.. Μητσοτάκης είπε σήμερα για ακόμη μια φορά ψέματα, σε ό,τι αφορά τα εθνικά θέματα. Καμία ενημέρωση δεν μας έγινε για την υπογραφή συμφωνίας με την Τουρκία. Επιμένουμε να δοθεί το κείμενο στα πολιτικά κόμματα. Για να γνωρίζουμε το πραγματικό περιεχόμενό της. Γιατί άραγε το κρύβει; Όσο για το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, είναι αναγκαίο για να διαμορφώσει την εθνική στρατηγική και το αρραγές εθνικό μέτωπο. Όχι για να επικυρώσει τα τετελεσμένα του κ. Μητσοτάκη. Δεν έχει και δεν μπορεί να έχει λευκή επιταγή».

Όπως σημειώνει το Κίνημα Αλλαγής, «Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε ακόμη μια μεγάλη επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα. Στο 8ωρο και στις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Θα μας βρει δυναμικά απέναντι. Με αυτές τις πολιτικές η εθνική αυτοπεποίθηση δεν δημιουργείται, υπονομεύεται. Όσο για την αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης το 2021, πρέπει να ισχύσει για όλους. Γιατί οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι στο δημόσιο έχουν ήδη υποστεί πολύ μεγάλες περικοπές στα χρόνια της κρίσης».

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αναφέρει σε ανακοίνωση του, «ο κ. Μητσοτάκης επιβεβαίωσε ότι όχι μόνο υπάρχουν μυστικές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία πίσω από την πλάτη του ελληνικού λαού, αλλά και ότι ακόμη και οι πολιτικοί αρχηγοί ενημερώνονται επιλεκτικά. Προφανώς ο κ Μητσοτάκης επιλέγει να ενημερώνει εκείνους τους πολιτικούς αρχηγούς με τους οποίους - όπως ο ίδιος είπε- δεν έχουν μεγάλες διαφορές, καθώς μοιράζονται την πολιτική εμπλοκής στα αμερικανονατοϊκα σχέδια, στο πλαίσιο των οποίων εξελίσσονται και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις».

Η Ελληνική Λύσησε ανακοίνωση αναφέρει «Ο πρωθυπουργός αποκάλυψε την σύμπνοια των κομμάτων εξουσίας για παράδοση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μέσω διμερούς διαλόγου με την Τουρκία,δικαιώνοντας την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ που μίλησε για «τρόικα εσωτερικού» και για θέατρο 35 ημερών με τον Ερντογάν προκειμένου η άνευ όρων παράδοση να παρουσιαστεί ως επιτυχία. Απέκλεισε μάλιστα το συμβούλιο πολιτικών αρχηγών για λήψη κοινής απόφασης, πρακτικά καταργώντας τον μοναδικό θεσμό που εγγυάται την εθνική ομοψυχία των Ελλήνων, έναντι των «προθύμων».

Σε έτερη ανακοίνωση της, η Ελληνική Λύση σημειώνει «από τους εξοπλισμούς «αορίστου κόστους» και τρόπου κτήσης (ούτε κουβέντα για G2G), έως τις προσλήψεις με παραβίαση του ΑΣΕΠ, οι οικονομικές εξαγγελίες του πρωθυπουργού συνιστούν σάλπισμα για μεγάλο φαγοπότι και ποταμό ρουσφετιών. Ουδεμία αναφορά στον πρωτογενή τομέα, με την επισιτιστική κρίση προ των πυλών και στη Μακεδονία, πέραν της προσβλητικής αναφοράς περί «μικρών συντεχνιών» για τους κατοίκους της Δ. Μακεδονίας».

ΜέΡΑ25: Η κοινωνία, θα ανατρέψει τους σχεδιασμούς σας

«Φαίνεται πως εκτός πραγματικότητας είναι ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση του…» τονίζει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος του ΜέΡΑ 25 Μιχάλης Κριθαρίδης, ο οποίος σχολίασε μια αποστροφή της συνέντευξης του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ότι όποιος μιλάει για νέο μνημόνιο είναι εκτός πραγματικότητας.

Ο κ. Κριθαρίδης αναφέρει «Φαίνεται πως εκτός πραγματικότητας είναι ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση του. Ενώ ο κ. Σταϊκούρας έχει δεσμευτεί για πρωτογενή πλεονάσματα από του χρόνου και το έλλειμμα ήδη βρίσκεται σε δυσθεώρητα ύψη μαζί με το δημόσιο χρέος και την ύφεση, προσπαθεί να εξαπατήσει την κοινωνία με εξυπνακισμούς. Δεν έχει σημασία, κ. Μητσοτάκη, αν θα βαφτίσετε το νέο σας μνημόνιο "μεγάλες αλλαγές", "αναπτυξιακό σχέδιο", "σχέδιο Πισσαρίδη" ή "μεταρρυθμίσεις". Σημασία έχει που δρομολογείτε αυτές τις πολιτικές σε συμπαιγνία με την τρόικα και την ολιγαρχία, ενώ παράλληλα προσπαθείτε να αιφνιδιάσετε τους πολίτες με ψέματα». Καταλήγοντας ο κ. Κριθαρίδης θεωρεί βέβαιο ότι «η κοινωνία, κ. Μητσοτάκη, θα ανατρέψει τους σχεδιασμούς σας».