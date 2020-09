Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής - “Καμπανάκι” για την Αττική

Αναλυτική ενημέρωση για την γεωγραφική κατανομή των νέων φορέων της νόσου. Σε ποιές περιοχές εντοπίστηκαν.

Ακόμη 3 θανάτους και 207 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα ανακοίνωσε την Κυριακή ο ΕΟΔΥ.

Απο τα 207 κρούσματα, τα 30 ειναι εισαγόμενα. Ειδικότερα: 29 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας και 1 αφορά επισκέπτη στην Ελλάδα που μετέβη αυτοβούλως για έλεγχο.

Από τα 177 εγχώρια κρούσματα, τα 23 συνδέονται με γνωστές συρροές. Αναλυτικότερα:

120 κρούσματα στην Περιφέρεια Αττικής, εκ των οποίων 17 συνδέονται με γνωστές συρροές, ενώ 3 αναφέρουν πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας

13 κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου

9 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, εκτων οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή

5 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης, εκ των οποίων 1 κρούσμα συνδέεται με γνωστή συρροή

5 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας, εκ των οποίων 1 αναφέρει ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας

3 κρούσματα στην Π.Ε. Λαρίσης

2 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου

2 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή

2 κρούσματα στην Π.Ε. Καβάλας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Βοιωτίας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας, εκ των οποίων 1 σχετίζεται με γνωστή συρροή

2 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Αργολίδας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Έβρου

1 κρούσμα στην Π.Ε. Εύβοιας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Ημαθίας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Θήρας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Κέρκυρας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Μαγνησίας

1 κρούσμα από Π.Ε. Ξάνθης

1 κρούσμα στην Π.Ε. Τρικάλων

Ακόμη, 1 κρούσμα βρίσκεται υπό διερεύνηση.