Μόρια: Βοήθεια-“μαμούθ” στέλνει η Αυστρία

Την υποδοχή ανθρώπων από την Ελλάδα και άλλες χώρες διεκδικεί για την Αυστρία ο αντικαγκελάριος.

Μετά τις εσωτερικές της διαφορές σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των προσφύγων από τον κατεστραμμένο από τη φωτιά καταυλισμό προσφύγων και μεταναστών στη Μόρια της Λέσβου, η αυστριακή κυβέρνηση συνασπισμού του Λαϊκού Κόμματος και των Πράσινων, προχωρεί τώρα σε κοινή απόφαση για ένα «άμεσο πακέτο έκτακτης βοήθειας».

Όπως ανακοίνωσαν ο ομοσπονδιακός καγκελάριος και αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος Σεμπάστιαν Κουρτς και ο αντικαγκελάριος και αρχηγός των Πράσινων Βέρνερ Κόγκλερ, «την επόμενη εβδομάδα, το αυστριακό υπουργείο Εσωτερικών πρόκειται να στείλει στην Ελλάδα 400 πλήρως εξοπλισμένα καταλύματα για τους πληγέντες».

Η μεταφορά των βοηθητικών καταλυμάτων (εξοπλισμένων με θερμαντήρες, κρεβάτια, κουβέρτες, κ.λπ.) για 2.000 άτομα, συμπεριλαμβανομένων πακέτων υγιεινής και άλλων εφοδίων, αναμένεται να πραγματοποιηθεί με δύο μεγάλα μεταγωγικά αεροσκάφη από τη Βιέννη στη Λέσβο, ενώ στο πλαίσιο αυτό θα διατεθούν, επιπλέον, ένας γιατρός και δέκα νοσηλευτές από τον αυστριακό Ομοσπονδιακό Στρατό.

Στην κοινή ανακοίνωση των δύο επικεφαλής του κυβερνητικού συνασπισμού στη Βιέννη, αναφέρεται επίσης ότι «ενόψει των ανθρωπιστικών κρίσεων σε πολλά μέρη του κόσμου, λόγω και της πανδημίας του κορονοϊού», η αυστριακή κυβέρνηση θα διπλασιάσει τους πόρους του Ταμείου Αντιμετώπισης Καταστροφών στο Εξωτερικό από 25 σε 50 εκατομμύρια ευρώ, αρχής γενομένης το 2020.

Αυτό το ποσόν, έως το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου μπορεί να αυξηθεί σε 60 εκατομμύρια ευρώ, που σημαίνει ότι το Ταμείο θα είναι εξαπλάσιο σε σύγκριση με το 2019. Η βασική χρηματοδότηση για την Υπηρεσία Προσφύγων του ΟΗΕ (UNHCR) θα τετραπλασιαστεί με αυτόν τον τρόπο.

Προκειμένου στο μέλλον να «δοθεί ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα» στην ανθρωπιστική βοήθεια, ο καγκελάριος και ο αντικαγκελάριος θα φέρνουν μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών στο υπουργικό συμβούλιο την πρόταση για τη χρήση των κονδυλίων.

«Έχουμε μία χριστιανική-κοινωνική ευθύνη να βοηθήσουμε τους φτωχότερους των φτωχών επί τόπου, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου», τονίζει στην ανακοίνωση ο καγκελάριος Κουρτς.

«Εκπληρώνουμε αυτή την ευθύνη και παρέχουμε μαζική βοήθεια επί τόπου, διπλασιάζοντας τα κεφάλαια του Ταμείου Αντιμετώπισης Κρίσεων στο εξωτερικό στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Και με αυτόν τον τρόπο θα βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών, ειδικά για τις γυναίκες και τα παιδιά, στην Ελλάδα και θα υποστηρίξουμε τις φτωχές χώρες να αντιμετωπίσουν την πανδημία του κορονοϊού», αναφέρει ο ίδιος.

Ο κ.Κουρτς επισημαίνει, επίσης, ότι η Αυστρία έχει ήδη «συμβάλει εξαιρετικά» στην υποδοχή προσφύγων, και ότι «μόνον το 2020 έχουμε ήδη δεχθεί 3.700 παιδιά, δηλαδή πάνω από 100 παιδιά την εβδομάδα. Και εάν άλλοι υπερηφανεύονται πλέον για την υποδοχή τεσσάρων, δώδεκα ή 100 παιδιών, τότε σε σύγκριση με αυτό που κάνει συνεχώς η Αυστρία, αυτό είναι καθαρά συμβολική πολιτική».

Από την πλευρά του, ο αντικαγκελάριος Βέρνερ Κόγκλερ τονίζει στην ανακοίνωση ότι οι φωτογραφίες από τη Μόρια «μας συγκλόνισαν όλους βαθιά, και ως πολιτικά υπεύθυνοι άνθρωποι καλούμαστε να παρέχουμε άμεση και ολοκληρωμένη βοήθεια εδώ. Διπλασιάζοντας τα κεφάλαια του Ταμείου Αντιμετώπισης Καταστροφών, θέτουμε την ανθρωπιστική βοήθεια της Αυστρίας μακροπρόθεσμα σε νέες βάσεις, και η άμεση ευθύνη του ομοσπονδιακού καγκελάριου και του αντικαγκελάριου είναι επίσης σαφές σημάδι γι' αυτό».

Ο κ. Κόγλερ επανέλαβε ότι θα εξακολουθήσει να στρατεύεται για την υποδοχή προσφύγων, επισημαίνοντας πως «η άμεση βοήθεια για τη Μόρια είναι ένα πρώτο βήμα, και ως Πράσινοι θα συνεχίσουμε να στρατευόμαστε μαζί με τις Εκκλησίες, τις ανθρωπιστικές οργανώσεις και πολλούς δημάρχους, ώστε στο πλαίσιο μίας ευρωπαϊκής δράσης αλληλεγγύης να γίνουν δεκτοί άνθρωποι και στην Αυστρία».