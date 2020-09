Πολιτισμός

Αρχαιοκάπηλος εμπορευόταν “θησαυρούς” εκατομμυρίων ευρώ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνελήφθη μετά από συνεργασία αστυνομικών από την Ήπειρο και τα Δωδεκάνησα. Περισσότερα από 120 αντικείμενα βρέθηκαν στην κατοχή του.

Συνελήφθη σε περιοχή της Ρόδου, ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων με τη συνδρομή και αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου, ένας Έλληνας, επιχειρηματίας, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή προς περαιτέρω διάθεση αντικειμένων μεγάλης ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Πιο συγκεκριμένα, ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με άτομο που κατέχει αντικείμενα ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας με σκοπό την περαιτέρω διάθεσή τους, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας, με τη συνδρομή και αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Άνω τμήμα μαρμάρινης επιτύμβιας στήλης με ανάγλυφη μορφή,

81 διάφορα αντικείμενα (ειδώλια, αγνύθες, λυχνάρια, μυροδοχεία, φιαλίδια, αγγεία, υδρεία, σκάνθαρος, αμφορέας, κ.α.) και

47 νομίσματα.

Όλα τα παραπάνω, σύμφωνα με γνωμάτευση αρμόδιας αρχαιολόγου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς και ανάγονται στη μυκηναϊκή, κλασσική, ελληνιστική και βυζαντινή περίοδο.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων που διενήργησε την προανάκριση, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου, ενώ τα κατασχεθέντα αντικείμενα θα αποσταλούν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου για περαιτέρω εξέταση, εκτίμηση και φύλαξη.

Ως «θησαυρό» χαρακτηρίζουν έμπειροι αξιολογητές τα αρχαιολογικά ευρήματα που κατηγορείται ότι κατείχε ο 56χρονος, σημειώνοντας ότι είναι διαφορετική η αρχαιολογική αξία κάθε ευρήματος και η οικονομική αξία του, εφόσον διατεθεί προς πώληση στην ελεύθερη αγορά.

Με δεδομένο το διαχωρισμό αυτό, τα συγκεκριμένα αρχαιολογικά ευρήματα φέρονται να έχουν πολύ μεγάλη αξία πώλησης στην ελεύθερη αγορά, η οποία εκτιμάται ότι ξεπερνά κατά πολύ τα 5 εκατομμύρια ευρώ!