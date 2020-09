Αθλητικά

Μαρινάκης: ο Τοροσίδης μένει στον Ολυμπιακό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ισχυρός άνδρας των "ερυθρόλευκων" επιβεβαίωσε την παραμονή του αρχηγού σε άλλο πόστο της ομάδας.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης επιβεβαίωσε την παραμονή του Βασίλη Τοροσίδη στον Ολυμπιακό, σε άλλο πόστο. Ο χθεσινός τελικός Κυπέλλου, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, αποτέλεσε το «κύκνειο άσμα» για τον 35χρονο αμυντικό, που όμως θα παραμείνει στους «ερυθρόλευκους», όπως είχε ήδη διαρρεύσει αμέσως μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου από την ομάδα του Πειραιά στον Βόλο.

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, την επομένη της κατάκτησης του νταμπλ, θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια τον Βασίλη Τοροσίδη για την προσφορά του στον σύλλογο του Πειραιά, τονίζοντας πως ο Τοροσίδης παραμένει στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Πάντως, ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν αποκάλυψε ποιος ακριβώς θα είναι ο νέος ρόλος του Τοροσίδη στους «ερυθρόλευκους».

Συγκεκριμένα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook: «Ένας αρχηγός, μέσα και έξω από το γήπεδο, ολοκλήρωσε χθες την καριέρα του ως ποδοσφαιριστής με τον καλύτερο τρόπο, κατακτώντας το double με τον Ολυμπιακό μας και κάνοντας μια πολύ καλή πορεία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Βασίλης Τοροσίδης παραμένει στην οικογένεια του Θρύλου και ανοίγει ένα ακόμη λαμπρό κεφάλαιο γι’ αυτόν δίπλα στην ομάδα μας. Αρχηγέ και φίλε σε ευχαριστούμε για όλα! Όλοι μαζί συνεχίζουμε δυνατά, συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε! Ζήτω ο Ολυμπιακός!».