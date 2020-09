Κόσμος

Ντονμεζ: Δεύτερο πλωτό γεωτρύπανο στη Μαύρη Θάλασσα

Υποστήριξη προς το Φατίχ θα παρέχει το δεύτερο πλωτό γεωτρύπανο που στέλνει η Τουρκία στη Μαύρη Θάλασσα.

Η Τουρκία θα στείλει ένα δεύτερο πλωτό γεωτρύπανο στη Μαύρη Θάλασσα για αρχίσει εργασίες, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ, εβδομάδες αφότου η Άγκυρα ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη ανακάλυψη φυσικού αερίου στην περιοχή που έχει υπάρξει ποτέ.

Το πλωτό μας γεωτρύπανο Kanuni, του οποίου οι εργασίες προετοιμασίας συνεχίζονται, θα αρχίσει τις γεωτρήσεις στη Μαύρη Θάλασσα", έγραψε στο Twitter.

O Ντονμέζ πρόσθεσε ότι το Kanuni, θα υποστηρίξει το πλωτό γεωτρύπανο Fatih, το οποίο βρήκε το πεδίο των 320 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου σχεδόν 100 ναυτικά μίλια βορείως της τουρκικής ακτής.

Δεν κατέστη αμέσως σαφές αν το Κανουνί θα εργαστεί στο ίδιο πεδίο όπως το Φατίχ. Το Κανουνί βρίσκεται σήμερα στα ανοιχτά των ακτών της επαρχίας Αττάλειας της νότιας Τουρκίας, όπως δείχνουν τα δεδομένα εντοπισμού πλοίων της υπηρεσίας Refinitiv.

Οι ανάγκες της Τουρκίας σε ενέργεια καλύπτονται επί του παρόντος σχεδόν όλες από τις εισαγωγές και οποιαδήποτε ανακάλυψη θα βοηθήσει τη χώρα να μειώσει το τρέχον έλλειμμά της, γράφει το Reuters.

Ο Ντονμέζ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι θα βρεθεί περισσότερο φυσικό αέριο καθώς οι γεωτρήσεις συνεχίζονται βαθύτερα κάτω από τον βυθό της θάλασσας. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του υπουργείου Ενέργειας δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι η Τουρκία ελπίζει να ανακοινώσει τα νέα ευρήματα τον Οκτώβριο.