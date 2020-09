Υγεία - Περιβάλλον

Παπαευαγγέλου στον ΑΝΤ1: με τις μάσκες στα παιδιά θα μειωθεί η εξάπλωση όλων των ιώσεων (βίντεο)

Τι λέει η Καθ. Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας για την χρήση μάσκας από τους μαθητές, τις συνθήκες στα σχολεία και τις αντιδράσεις.​