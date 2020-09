Αθλητικά

Ατρόμητος - Βόλος: “διπλό” στο Περιστέρι

Οι Θεσσαλοί πήραν την νίκη στην πρεμιέρα των υποχρεώσεων στην Super League

Με σπουδαίο «διπλό» άρχισε ο Βόλος τις υποχρεώσεις του στο εφετινό πρωτάθλημα της Super League.

Η ομάδα του Άνχελ Λόπεθ πέρασε νικηφόρα (2-0) από την έδρα του Ατρομήτου, για την 1η αγωνιστική. Ο Τάσος Δουβίκας στο 77΄ άνοιξε το σκορ, με τον Έλληνα επιθετικό να πανηγυρίζει στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Βόλου, ενώ ο Μπαριέντος διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 93΄ με πέναλτι.

Στην επιστροφή του στον Ατρόμητο, ο Νταμίρ Κάναντι είδε την ομάδα του να μένει με δέκα παίκτες στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, μετά τη δεύτερη κίτρινη (κόκκινη και αποβολή) που αντίκρυσε ο Σπύρος Ρισβάνης, για μαρκάρισμα πάνω στον Χουάν Χοσέ Περέα.

Μετά από ένα υποτονικό και για τις δύο ομάδες πρώτο ημίχρονο, ο Βόλος προσπάθησε να αξιοποιήσει το αριθμητικό του πλεονέκτημα εντός του αγωνιστικού χώρου, χωρίς όμως κάποια αξιόλογη φάση. Ωστόσο, στο 77΄ οι φιλοξενούμενοι, στην πρώτη καλή ευκαιρία τους, κατάφεραν να βρουν το δρόμο προς τα δίχτυα, όταν ο Φεράρι βρήκε με σέντρα τον Δουβίκα και ο τελευταίος με προβολή έγραψε το 1-0. Με ανεβασμένη την ψυχολογία πλέον οι ποδοσφαιριστές του Βόλου ανέβασαν ταχύτητα, πίεσαν και στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων «σφράγισαν» τη νίκη από το σημείο του πέναλτι με τον Μπαριέντος. Ο διαιτητής είχε δείξει την «εσχατή των ποινών» στο 92΄, όταν ο Δουβίκας ανατράπηκε στην περιοχή από τον Γούτα.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τζήλος (Λάρισας)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ρισβάνης, Στρούγγης - Μπαρτόλο, Σάντσες, Μπαριέντος, Γκουαροτσένα, Φεράρι

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: 45+1΄ Ρισβάνης (2η κίτρινη)

Οι συνθέσεις:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Νταμίρ Κάναντι): Γιαννιώτης, Γκάλο, Γούτας, Ρισβάνης, Τομάσεβιτς (84΄ Χαρίσης), Κιβρακίδης, Ούμπιδες (84΄ Ενσικουλού), Σάλομον, Ραμπέγιο (46΄ Μουνίθ), Αγκάγεφ (46΄ Στρούγγης), Μανούσος (65΄ Γιακουμάκης).

ΒΟΛΟΣ (Άνχελ Λόπεθ): Γκαραβέλης, Φεράρι, Σάντσες, Κολόμπο, Τέκιο, Ριένστρα, Μπαριέντος (+90΄ Κρητικός), Γκουαροτσένα (46΄ Μπαρτόλο), Μαρτίνες (67΄ Κιάκος), Περέα (81΄ Γέντρικσεκ), Δουβίκας.