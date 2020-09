Κόσμος

Νεκροί σε πυροβολισμούς έξω από πανεπιστήμιο (βίντεο)

Μακελειό με νεκρούς και τραυματίες σημειώθηκε έξω από πανεπιστημιακό χώρο.

Δύο νεκροί και έξι τραυματίες είναι ο απολογισμός πυροβολισμών που σημειώθηκαν κοντά στο κάμπους του πανεπιστημίου Rutgers στο Νιου Τζέρσεϊ.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, όταν έλαβαν κλήση στη 1:30 τα ξημερώματα της Κυριακής και βρήκαν εκεί οκτώ άτομα που είχαν δεχθεί πυροβολισμούς.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, ενώ δύο άνδρες εντοπίστηκαν νεκροί στο σημείο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό δεν συνδέεται με το πανεπιστήμιο ούτε τους φοιτητές του.

Τοπικά Μέσα μετέδωσαν ότι οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε πάρτι που έγινε εκτός κάμπους, όταν ένα άτομο άρχισε να πυροβολεί και στη συνέχεια ακούστηκαν πολλοί πυροβολισμοί.

Οι Αρχές ερευνούν τα αίτια του περιστατικού.