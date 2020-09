Κόσμος

Κορονοϊός - Γαλλία: μείωση κρουσμάτων μετά το ρεκόρ του Σαββάτου

Βαρύς ο απολογισμός των θανάτων στην χώρα απο επιπλοκές του κορονοϊού. Εκατοντάδες νοσηλευόνται στην ΜΕΘ.

Οι γαλλικές υγειονομικές Αρχές ανακοίνωσαν σήμερα 7.183 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα της COVID-19 για το τελευταίο 24ωρο, αριθμός χαμηλότερος από το ρεκόρ των 10.561 νέων λοιμώξεων που καταγράφηκε χθες, Σάββατο.

Οι αριθμοί της Κυριακής είναι γενικά σε πιο χαμηλά επίπεδα λόγω του Σαββατοκύριακου.

Το ποσοστό θετικότητας των τεστ παραμένει σταθερό στο 5,4% και έξι άνθρωποι πέθαναν στο νοσοκομείο το τελευταίο 24ωρο.

Ο αριθμός των ασθενών που εισήχθησαν στις μονάδες εντατικής θεραπείας αυξήθηκε, με 427 νέους ασθενείς που νοσηλεύτηκαν τις τελευταίες 7 ημέρες, 10 περισσότεροι σε 24 ώρες.

Οι νέες εστίες μόλυνσης που ανιχνεύθηκαν ανέρχονται σε 66, αριθμός που καταγράφει μείωση σε μια ημέρα (από 86 που ήταν χθες, Σάββατο).

Από την έναρξη της επιδημίας στη Γαλλίας πριν από έξι μήνες, 30.916 άνθρωποι έχουν πεθάνει από την Covid-19.