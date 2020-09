Κόσμος

Κορονοϊός - Ισραήλ: γενικό lockdown για τρεις εβδομάδες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε όλη τη χώρα θα εφαρμοστεί το μέτρο της καραντίνας για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού.

Η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε σήμερα μέτρο που επιβάλλει καραντίνα τριών εβδομάδων σε όλη τη χώρα, σε μια προσπάθεια περιορισμού της διασποράς του νέου κορονοϊού, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Το μέτρο θα αρχίσει να εφαρμόζεται την Παρασκευή, μεταδίδουν ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Ynet και το τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12.

Λεπτομέρειες για το μέτρο, όπως το αν πρόκειται για γενικό lockdown δεν έχουν γίνει γνωστές.