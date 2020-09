Κοινωνία

Νεκρός νεαρός μοτοσικλετιστής – Η σορός του βρέθηκε από διερχόμενο οδηγό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άτυχος άνδρας έχασε την ζωή του μέσα στην νύχτα.

Ακόμη μια τραγωδία στην άσφαλτο το Σαββατοκύριακο που έχει βαφτεί στο αίμα από τα πολλά θανατηφόρα τροχαία σε όλη την χώρα.

Ένας νεαρός μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του στην ΕΟ Κορώνης-Φοινικούντας, στην Μεσσηνία

Τα ξημερώματα της Κυριακής ένας άνδρας 24 ετών έχασε τη ζωή του κοντά στο χωριό Βασιλίτσι και την Ιερά Μονή Χρυσοκελλαριάς.

Όπως όλα δείχνουν, έχασε τον έλεγχο της μηχανής που οδηγούσε, με αποτέλεσμα αυτή να εκτραπεί από την πορεία της. Το δυστύχημα συνέβη κάτω από άγνωστες συνθήκες. Το άψυχο σώμα του νεαρού βρήκε τις πρωινές ώρες διερχόμενος οδηγός.

Πηγή: tharrosnews.gr