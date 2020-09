Αθλητικά

Αστέρας Τρίπολης - Παναθηναϊκός: “πράσινη γκέλα” στην πρεμιέρα

Με το… αριστερό ξεκίνησε το πρωτάθλημα για την ομάδα του Γιώργου Δώνη.

Ο «σκληροτράχηλος» και καλοδουλεμένος Αστέρας Τρίπολης ήταν ο θριαμβευτής στο σπουδαιότερο παιχνίδι της πρεμιέρας της Super League, επικρατώντας με 1-0 του Παναθηναϊκού, που «πέταξε» στα... σκουπίδια όλες τις μεγάλες ευκαιρίες που δημιούργησε στο πρώτο ημίχρονο, γνωρίζοντας μία οδυνηρή ήττα απ' την πρώτη κιόλας αγωνιστική της νέας σεζόν.

Ο Αστέρας ξεκίνησε πολύ δυνατά τον αγώνα, πιέζοντας ασφυκτικά τον Παναθηναϊκό και στο πρώτο δεκάλεπτο έχασε δύο σπουδαίες ευκαιρίες για να πάρει το προβάδισμα. Στο 3' από πολύ γρήγορη αντεπίθεση και γύρισμα του Κρέσπι προς τον Αλί Μπαμπά, ο τελευταίος πλάσαρε προς τη γωνία, ο Διούδης βρήκε τη μπάλα με τα πόδια και πριν αυτή περάσει τη γραμμή, ο Βέλεθ την έδιωξε με υπερένταση. Στο 10' ο Ριέρα έκανε πολύ ωραία κίνηση και πλασέ στη γωνία, με τον Διούδη να διώχνει τη μπάλα με εξαιρετική επέμβαση.

Από το τέταρτο και μετά, ο Παναθηναϊκός ισορρόπησε τον αγώνα κι άρχισε να απειλεί την άμυνα του Αστέρα. Στο 26' ο Καρλίτος με απευθείας εκτέλεση φάουλ είδε τη μπάλα να αποκρούεται από το αριστερό δοκάρι του Παπαδόπουλου, ενώ στο 29' τόσο ο Ισπανός επιθετικός, όσο κι ο Σαβιέρ απέτυχαν να νικήσουν από κοντά τον Παπαδόπουλο και τον Πασαλίδη, που έδιωξαν πάνω στη γραμμή.

Στο β' ημίχρονο ο ρυθμός του αγώνα έπεσε κατά πολύ, με τους «πράσινους» να έχουν την κατοχή της μπάλας και τον Αστέρα να ψάχνει τις γρήγορες αντεπιθέσεις για να «χτυπήσει» την άμυνα του Παναθηναϊκού που έπαιζε πολύ ψηλά. Στο 48' ο Καρλίτος ζήτησε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Κώτσιρα μέσα στην περιοχή, αλλά ο διαιτητής Σιδηρόπουλος, με τη βοήθεια και του VAR έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι.

Κι ενώ οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να πιέζουν λίγο περισσότερο την άμυνα του Αστέρα, μία εξαιρετική αντεπίθεση των γηπεδούχων, τους έβαλε μπροστά στο σκορ. Ο Ριέρα δέχθηκε την μπάλα εξαιρετικά στο χώρο από τον Κρέσπι, έκανε θαυμάσια ντρίμπλα πάνω στον Μαυρομμάτη και με υπέροχο πλασέ στο «παραθυράκι» έκανε το 1-0 για τον Αστέρα.

Από εκείνο το σημείο και μετά, οι γηπεδούχοι έφεραν το ματς εκεί που ήθελαν. Έδωσαν χώρο στον Παναθηναϊκό που αδυνατούσε να βρει χώρο για να «τρυπήσει» την άμυνα του Αστέρα και οι παίκτες της αρκαδικής ομάδας, συνέχισαν να «χτυπούν» στην κόντρα. Στο 83' ο Τασουλής με τρομερό σουτ στην κίνηση λίγο έλειψε να σημειώσει και δεύτερο γκολ για τον Αστέρα, όμως η μπάλα αποκρούστηκε από το δεξί δοκάρι του Διούδη.

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Κίτρινες: 44' Μπαράλες, 85' Κώτσιρας - 27' Σάντσες, 42' Καρλίτος, 77' Μακέντα, 89' Βέλεθ

Οι συνθέσεις:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μ. Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Κώτσιρας, Πασαλίδης, Σουάρεθ, 'Αλβαρεθ (71' λ.τρ. Τασουλής), Μουνάφο (72' Μπ. Φερνάντεθ), Μπελόκ (55' Βαλιέντε), Ριέρα, Αλί Μπαμπά (56' Λέο Τιλίκα), Κρέσπι (90'+2' Γκαρθία), Μπαράλες.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ντ. Πογιάτος): Διούδης, Σάντσες, Βέλεθ, Πούγγουρας, Μαυρομμάτης (87' Ζαγαρίτης), Κουρμπέλης (70' Αλεξανδρόπουλος), Σερπέζης (60' Μπουζούκης), Αγιούμπ, Σαβιέρ (71' Χατζηγιοβάνης), Καρλίτος, Μακέντα.