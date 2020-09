Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: στην Εντατική 28χρονος χωρίς υποκείμενα νοσήματα

Αιφνιδιασμένοι και οι γιατροί από την περίπτωση του άνδρα. Κατέληξε άλλη μία ασθενής το βράδυ της Κυριακής Ανησυχία για την έξαρση κρουσμάτων και τις διάσπαρτες “κόκκινες εστίες” στην Αττική.

Σημαντικά έχει αυξηθεί ο αριθμός των διασωληνωμένων στη χώρα, καθώς όσοι νοσηλεύονται σε ΜΕΘ ανέρχονται σε 54 σύμφωνα με τελευταία ανακοίνωση του ΕΟΔΥ, ενώ σοβαρή ανησυχία προκαλεί η περίπτωση 28χρονου, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, ο οποίος δίνει μάχη με τον κορονοϊό στην Εντατική.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Πελοπόννησος», ο 28χρονος από την Κάτω Αχαΐα νοσηλεύεται στην Εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών.

O καθηγητής Παθολογίας και Λοιμωξιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Χαράλαμπος Γώγος, σημειώνει ότι η εισαγωγή του 28χρονου στη ΜΕΘ αποτέλεσε μεγάλη έκπληξη, καθώς ο νεαρός δεν έπασχε από κάποιο υποκείμενο νόσημα. Από την πλευρά των ιατρών εκφράζεται πάντως αισιοδοξία για την έκβαση του περιστατικού.

Ακόμη ένας θάνατος στην Ελλάδα

Εν τω μεταξύ, μακραίνει διαρκώς η λίστα των θυμάτων λόγω κορονοϊού.

Το βράδυ της Κυριακής κατέληξε μια 87χρονη, στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, που είχε εισαχθεί την 1η Σεπεμβρίου στον προεγχειρητικό έλεγχο.

Την Κυριακή ανακοινώθηκαν 207 νέα κρούσματα στη χώρα, ενώ σύμφωνα με την γεωγραφική κατανομή τους, η Αττική εξακολουθεί να είναι «στο κόκκινο»

Η Πνευμονολόγος - Συντονίστρια και Διευθύντρια της 7ης Πνευμονολογικής κλινικής «ΣΩΤΗΡΙΑ», Μίνα Γκάγκα, δήλωσε, μιλώντας στο MEGA, ότι η αύξηση των κρουσμάτων είναι τρομακτική καθώς «υπάρχουν εστίες υπερμετάδοσης» και τετραπλασιασμός των εισαγωγών στα νοσοκομεία και τις ΜΕΘ.