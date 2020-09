Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Δευτέρας

Μπαίνουμε στην καινούργια εβδομάδα κάπως πιο αισιόδοξα, αφού ο πλανήτης της τύχης και της ευημερίας, ο Δίας, μπαίνει από σήμερα σε ορθή τροχιά για να μπορέσουμε να ξαναδούμε μια άσπρη μέρα.

ΚΡΙΟΣ: Ο Δίας από σήμερα γυρίζει ορθόδρομος σε έναν τομέα που αφορά στην καριέρα και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με τα επιτεύγματα εκείνα που τυγχάνουν κοινωνικής αναγνώρισης, όπως π.χ. ο γάμος σου. Εκεί είναι που θα δεις το επόμενο διάστημα τα πράγματα να προχωράνε και θα βρεις λύσεις που θα σώσουν την παρτίδα. Δεν αποκλείεται να αποφασίσεις να επισημοποιήσεις μία σχέση ή να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου, το οποίο μπορεί να μην είναι τόσο απλό, αλλά σίγουρα σηματοδοτεί την εξέλιξη σου.

ΤΑΥΡΟΣ: Με τον Δία από σήμερα και πάλι σε ορθή τροχιά στον Αιγόκερω ξαναβρίσκεις την αισιοδοξία σου και τη θετική ματιά σου για τα πράγματα, κάτι που το τελευταίο διάστημα μάλλον είχε δοκιμαστεί. Γενικότερα ξεκλειδώνεις και μπαίνεις σε μία περίοδο πολύ ευνοϊκή κυρίως σε ψυχολογικό επίπεδο. Είναι ευκαιρία να βρεις τρόπους να προχωρήσεις στη ζωή σου χωρίς να κουβαλάς απωθημένα από τις κακοτυχίες και τους περιορισμούς του παρελθόντος, ενώ θα δεις την εύνοια του Δία και σε θέματα σπουδών, αλλά και σε τυχόν νομικές υποθέσεις που μπορεί να εκκρεμούν.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Με το Δία και πάλι σε ορθή τροχιά στον Αιγόκερω τα οικονομικά σου είναι αυτά που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα βελτιωθούν και θα μπορέσεις να δεις καλύτερες μέρες. Δε σημαίνει σώνει και ντε ότι θα δεις ξαφνικά δύο-τρία επιπλέον μηδενικά στους λογαριασμούς σου, θα δεις όμως να σου έρχεται μια κληρονομιά, μία οικονομική ενίσχυση που δεν περίμενες, μια θετική εξέλιξη στη διαχείριση ενός χρέους ή το σύντροφό σου να είναι σε θέση να συνδράμει περισσότερο στα βάρη του οικογενειακού προϋπολογισμού.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Ο Δίας από σήμερα μπαίνει στην τελική του ευθεία στον Αιγόκερω και έχεις μια τελευταία ευκαιρία (μέχρι τα μέσα Δεκέμβρη) να βελτιώσεις τα πράγματα στο κομμάτι των προσωπικών σου σχέσεων και των συνεργασιών. Κυνήγησε λοιπόν τις ευκαιρίες σου στον έρωτα, ενώ αν είσαι σε σχέση μπορείς να σκεφτείς το επόμενο βήμα της, είτε μιλάμε για ένα γάμο ή για ένα παιδί, είτε για τους τρόπους που θα μπορούσες να την ανανεώσεις, να της δώσεις ζωή. Παράλληλα, μια νέα συνεργασία, μια φιλία, κάποιοι σημαντικοί άνθρωποι μπαίνουν στη ζωή σου το επόμενο διάστημα!

ΛΕΩΝ: Ο Δίας από σήμερα γυρίζει σε ορθή πορεία στον Αιγόκερω για να σου δώσει νέες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Είτε αυτό σημαίνει μια δουλειά αν είσαι άνεργος, είτε μια προαγωγή ή μια καλύτερη δουλειά για σένα που εργάζεσαι ήδη, το επόμενο διάστημα θα έχεις την ευκαιρία να βελτιώσεις ένα σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητας σου. Επίσης, μη χάσεις την ευκαιρία να απαλλαγείς από κακές συνήθειες, ενώ από την άλλη πρόσεξε μην ξεφύγεις στην διατροφή σου, γιατί με το πέρασμα του Δία από τον 6ο ηλιακό σου οίκο τα παραπάνω κιλά αποτελούν ένα σενάριο που είναι εξαιρετικά πιθανό.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Δεν θα σου πω να αρχίσεις να ρίχνεις βεγγαλικά, όμως η ατμόσφαιρα στη ζωή σου γίνεται πιο γιορτινή και πιο αισιόδοξη από σήμερα που ο Δίας γυρίζει επιτέλους σε ορθή πορεία στον Αιγόκερω, δηλαδή για εσένα στον τομέα των ερωτικών σου υποθέσεων. Ξαναβρίσκεις λοιπόν τη χαρά και τη διάθεση για δημιουργία, ενώ ακόμα κι αν τους προηγούμενους μήνες έζησες ένα χωρισμό που σε πόνεσε θα αρχίσεις από δω και πέρα να ξαναβρίσκεις τα πατήματα σου. Και επειδή ως γνωστόν “ο έρωτας με έρωτα περνάει”, τα μάτια σου δεκατέσσερα…

ΖΥΓΟΣ: Με το Δία από σήμερα και πάλι σε ορθή τροχιά στον Αιγόκερω ξεκινάει στη ζωή σου μια πολύ ευνοϊκή περίοδος για τον τομέα του σπιτιού και της οικογένειας. Το σπίτι μεγαλώνει, είτε μέσω ενός γάμου, είτε με την έλευση νέων μελών, ενώ η απόκτηση ενός σπιτιού ή μια μετακόμιση είναι επίσης πιθανά σενάρια τα οποία ευνοούνται. Από την άλλη, προβλήματα συναισθηματικής φύσεως που σε ταλαιπώρησαν τους προηγούμενους μήνες φαίνεται ότι σιγά-σιγά θα αρχίσουν να κοπάζουν και μπορείς να ξαναβρείς τα πατήματα σου.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Ο Δίας από σήμερα ξαναμπαίνει σε ορθή τροχιά στον Αιγόκερω και σε βάζει σε μία περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας θα έχεις την ευκαιρία να διευρύνεις τις γνώσεις και τους ορίζοντές σου. Είτε μέσα από ταξίδια, είτε μέσα από σπουδές και άλλα προγράμματα επιμόρφωσης θα μπορέσεις να δεις τη ζωή μέσα από ένα άλλο πρίσμα και θα ανακαλύψεις νέες δυνατότητες εξέλιξης για εσένα. Παράλληλα, θα έχεις την ευκαιρία να βελτιώσεις τις σχέσεις σου με τα αδέρφια σου, κάποιους συγγενείς σου ή με ανθρώπους που μπορεί να συναναστρέφεσαι καθημερινά, ενώ ευνοείσαι επίσης στο ενδεχόμενο που θέλεις να αγοράσεις και κάποιο μεταφορικό μέσο.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Ο κυβερνήτης σου, ο Δίας, ξαναπαίρνει από σήμερα τα ίσια του στον Αιγόκερω και αυτό σημαίνει ότι θα μπορέσεις σύντομα να ξανανιώσεις το έδαφος κάτω απ’ τα πόδια σου ασφαλές. Έτσι φέρνει ευκαιρίες οικονομικού χαρακτήρα, για να μπορέσεις να καλύψεις τρύπες που άνοιξαν τους προηγούμενους μήνες, ενώ βοηθάει και διαμόρφωση συνθηκών τέτοιων που θα σου επιτρέπουν να νιώθεις και συναισθηματικά ασφαλής. Παράλληλα, ευνοϊκά είναι τα πράγματα όσον αφορά και σε πιθανά σενάρια αγοραπωλησίας κάποιου ακινήτου.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Ο Δίας από σήμερα γυρίζει σε ορθή τροχιά στο ζώδιό σου και μπορείς να προσβλέπεις σε ένα νέο κύκλο επιτυχιών. Όλα δουλεύουν υπέρ σου, ακόμα κι αν κάποιες στιγμές το αμφισβητείς ή νιώθεις ότι στην αρχική του μορφή αυτό που συμβαίνει σε πονάει. Γενικότερα κάποιες φορές τα δώρα του Δϊα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα, όμως με την πάροδο του χρόνου θα τα καταλάβεις. Εκμεταλλεύσου αυτούς τους τελευταίους μήνες που ο Δίας θα είναι στο ζώδιο σου για να ανακαλύψεις περισσότερο τον εαυτό σου και τα θέλω σου, γιατί έτσι θα νιώσεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και θα βρεθείς πολύ πιο κοντά στους στόχους σου.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Ο Δίας από σήμερα μπαίνει στην τελική του ευθεία στον Αιγόκερω και τα καλά νέα είναι ότι επόμενος σταθμός του είναι το δικό σου ζώδιο. Μέχρι να σου έρθει όμως μπορεί να νιώθεις πιο έντονη την ανάγκη να κλειστείς στον εαυτό σου προκειμένου να κάνεις έναν απολογισμό και να συνειδητοποιήσεις τι σε ικανοποιεί πραγματικά και σε ποιες κατευθύνσεις θα ρίξεις το βάρος των προσπαθειών σου. Παράλληλα, σε αυτό το διάστημα θα δεις την εύνοια του στις επαγγελματικές σου υποθέσεις, αλλά και σε θέματα υγείας, όπου με κάποιο τρόπο νιώθεις την προστασία του.

ΙΧΘΥΕΣ: Με το Δία να γυρίζει σε ορθή πορεία σήμερα στον Αιγόκερω θα έχεις την ευκαιρία να δεις τους κόπους σου να αποδίδουν και θα κερδίσεις την εκτίμηση των ανθρώπων γύρω σου, όχι μόνο για τα επιτεύγματα σου, αλλά για τις ιδέες σου, για την ειλικρινή σου συμπεριφορά, για τον ιδεαλισμό σου και το ομαδικό σου πνεύμα.Από την άλλη ευνοϊκά θα είναι τα πράγματα και στο κομμάτι των ερωτικών σου με πολύ φλερτ, αν είσαι μόνος, αλλά και τη διάθεση να εστιάσεις σε όσα σε ενώνουν και όχι σε όσα σε χωρίζουν με το σύντροφο σου.

Πηγή: Astrologos.gr