Τουρκία: Το μνημόνιο ΗΠΑ – Κύπρου βλάπτει το Κυπριακό

Ουδετερότητα από τις ΗΠΑ ζητά η Άγκυρα, μετά την υπογραφή του μνημονίου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να επιστρέψουν σε μια ουδέτερη στάση στην Κύπρο, υπογράμμισε σε ανακοίνωση που εξέδωσε τις πρώτες πρωινές σήμερα το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών σε μια αντίδραση της Άγκυρας στην υπογραφή μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Λευκωσίας ενός Μνημονίου Συναντίληψης για την εγκαθίδρυση Κέντρου Εκπαίδευσης σε θέματα Ασφάλειας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του το Σάββατο στην Κύπρο, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον παραμένει «βαθιά ανήσυχη» για τις ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Παραμένουμε ανήσυχοι για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες της Τουρκίας, η οποία εξερευνά τον φυσικό πλούτο σε περιοχές όπου η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν δικαιοδοσία στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει το δικαίωμα να εκμεταλλεύεται τους φυσικούς της πόρους περιλαμβανομένου και του δικαιώματος για τους υδρογονάνθρακες που βρέθηκαν στην υπό την κυριαρχία της θάλασσα και στην ΑΟΖ της, προς όφελος τόσο των Ελληνοκυπρίων όσο και των Τουρκοκυπρίων», επισήμανε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας από το Προεδρικό Μέγαρο Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης Πομπέο υπεγράφη μεταξύ της Λευκωσίας και της Ουάσινγκτον ένα Μνημόνιο Συναντίληψης για την εγκαθίδρυση Κέντρου Εκπαίδευσης σε θέματα Ασφάλειας.

Υπενθυμίζεται πως στις αρχές του μήνα οι ΗΠΑ αποφάσισαν την μερική άρση του εμπάργκο όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

«Το Μνημόνιο Συναντίληψης δεν θα εξυπηρετήσει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και θα βλάψει την επίλυση του Κυπριακού», δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, προσθέτοντας ότι οι τελευταίες κινήσεις των ΗΠΑ αύξησαν τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Καλούμε τις ΗΠΑ να επιστρέψουν στην πολιτική της ουδετερότητας που παραδοσιακά υιοθετούν στην Κύπρο και να συμβάλουν στις προσπάθειες που αποσκοπούν στην επίλυση του Κυπριακού», κατέληξε η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ.