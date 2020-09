Κόσμος

Αμετανόητος Τραμπ: Έκανε προεκλογική συγκέντρωση σε κλειστό χώρο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκατοντάδες κόσμου βρέθηκαν στον κλειστό χώρο όπου έγινε η συγκέντρωση του Ρεπουμπλικανού.

Αψηφώντας την εντολή των αρχών, τις προειδοποιήσεις των επαγγελματιών δημόσιας υγείας και τους κινδύνους της πανδημίας του νέου κορονοϊού, ο Ντόναλντ πραγματοποίησε προεκλογική συγκέντρωση σε κλειστό χώρο.

Η εκστρατεία του Αμερικανού Προέδρου εμφάνισε το ράλι στο Χέντερσον της Νεβάδας ως μια ευκαιρία για τους υποστηρικτές του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα να ασκήσουν το δικαίωμα τους για ειρηνική συνάθροιση σύμφωνα με την Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ.

«Αν μπορούν δεκάδες χιλιάδες άτομα να διαμαρτύρονται στους δρόμους, να τζογάρουν σε ένα καζίνο ή να καίνε μικρές επιχειρήσεις σε ταραχές, μπορείτε να συναθροίζεστε ειρηνικά σύμφωνα με την Πρώτη Τροπολογία για να ακούσετε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Τιμ Μάρτοφ, εκπρόσωπος της εκστρατείας Τραμπ σε ανακοίνωσή του.

Η προεκλογική εκστρατεία του Ρεπουμπλικάνου Προέδρου ανέφερε ότι θα διενεργούνται θερμομετρήσεις σε όσους προσέρχονται στη συγκέντρωση, θα δίνονται μάσκες και αντισηπτικά χεριών, αν και οι συμμετέχοντες στις συγκεντρώσεις Τραμπ συνήθως δεν φορούν μάσκες.

Το ράλι στον χώρο μιας βιομηχανικής εγκατάστασης το Χέντερσον της Νεβάδας προγραμματίστηκε ενώ οι ΗΠΑ πλησιάζουν τις 200.000 θανάτους από την πανδημία (τουλάχιστον 193.000 σήμερα) και έγινε κατά παράβαση των εντολών των τοπικών αρχών που απαγορεύουν τις συναθροίσεις άνω των 50 ατόμων σε εσωτερικούς χώρους.

Η Κάθλιν Ρίτσαρντς, εκπρόσωπος της πόλης του Χέντερσον, δήλωσε στο CNN ότι η συγκέντρωση παραβιάζει τις εντολές της Πολιτείας κατά της Covid-19 και πως ο ιδιοκτήτης της βιομηχανικής εγκατάστασης που θα φιλοξενήσει το ράλι ενδέχεται να χάσει την άδεια άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Το τελευταίο προεκλογικό ράλι του Τραμπ σε κλειστό χώρο έγινε στην Τάλσα της Οκλαχόμα. Μετά από αυτό, η πόλη κατέγραψε άνοδο κρουσμάτων της Covid-19.

Ενώ οι ΗΠΑ καταγράφουν μια πτωτική τάση ημερήσιων κρουσμάτων της νόσου, εμπειρογνώμονες της δημόσιας υγείας επισημαίνουν πως η συνεχής και ευρεία τήρηση κοινωνικών αποστάσεων είναι ακόμη αναγκαία για την αποτροπή μιας δυναμικής επανεμφάνισης του ιού.

Υποβαθμίζοντας στην αρχή τους κινδύνους του ιού, άλλες φορές υιοθετώντας, άλλες αγνοώντας τις συμβουλές των ειδικών δημόσιας υγείας, ο ένοικος του Λευκού Οίκου, λιγότερο από δύο μήνες πριν τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, ευρισκόμενος πίσω από τον Δημοκρατικό αντίπαλό του Τζο Μπάιντεν στις εθνικές δημοσκοπήσεις και στη Νεβάδα, αυξάνει τη συχνότητα των προεκλογικών του συγκεντρώσεων τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά τις πραγματοποιεί σε υπαίθριους χώρους για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης του νέου κορονοϊού.

Ο Μπάιντεν επικρίνει έντονα τον Τραμπ επειδή αγνοεί τις οδηγίες των υγειονομικών αρχών με τις προεκλογικές του συγκεντρώσεις με τον πρώην αντιπρόεδρο να υπόσχεται μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την καταπολέμηση της πανδημίας αν διαδεχθεί τον Τραμπ στην προεδρία.