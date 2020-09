Κοινωνία

Σχολεία: Πρώτο κουδούνι με κορονοϊό, μάσκες και αντισηπτικά

Στις σχολικές αίθουσες επιστρέφουν οι μαθητές, κάτω από αυστηρά μέτρα.

Ένα διαφορετικό «πρώτο κουδούνι» χτυπάει σήμερα στα σχολεία. Η πανδημία έφερε νέα δεδομένα και έτσι, το παζλ της λειτουργίας των σχολείων φέτος συνθέτουν κομμάτια από μία μακρά λίστα μέτρων πρόληψης, βασικότερα εκ των οποίων η υποχρεωτική χρήση μάσκας, ο σχολαστικός καθαρισμός χεριών, αιθουσών και εξοπλισμού.

Στο επίκεντρο της σημερινής, πρώτης ημέρας στο σχολείο θα βρεθούν στο επίκεντρο τα μέτρα προστασίας, καθώς οι εκπαιδευτικοί είναι επιφορτισμένοι με την επεξήγηση και συζήτηση για πιστή εφαρμογή των κανόνων καθαριότητας και υγιεινής, και γενικότερα των μέτρων προστασίας και πρόληψης, που έχει καθορίσει ο ΕΟΔΥ. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ενδεδειγμένη χρήση της μάσκας.

Γενικότερα, από τους ειδικούς έχει τονιστεί ότι κανένα μέτρο από μόνο του δεν αρκεί και πρέπει να υπάρχουν πολλά μέτρα σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε να πετύχει ο σκοπός του περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού. Για το λόγο αυτόν, άλλωστε, αποφασίστηκε να μην ανοίξουν σήμερα κάποια από τα σχολεία.





Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για μαθητές και εκπαιδευτικούς σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των σχολείων, στους εξωτερικούς χώρους όταν υπάρχει συνωστισμός (όπως π.χ. κατά την προσέλευση και αποχώρηση από το σχολείο ή στα κυλικεία), στα μέσα μεταφοράς μαθητών, καθώς επίσης κατά την περίοδο προσαρμογής στο νηπιαγωγείο, από υγιή, σταθερό συνοδό (γονέα, κηδεμόνα ή άλλο πρόσωπο).

Στην περίπτωση που κάποιος μαθητής δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση μάσκας (μη ιατρικής ή ιατρικής/χειρουργικής), δεν θα του επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική τάξη και θα λαμβάνει απουσία.

Εφόσον είναι ανήλικος, θα παραμένει σε ειδικό χώρο, με τήρηση όσο το δυνατόν επαρκούς απόστασης και των λοιπών μέτρων προστασίας, μέχρι την παραλαβή του από τους κηδεμόνες του. Κατά την άφιξη των κηδεμόνων, η ΚΥΑ προβλέπει ότι θα επισημαίνονται προς τους γονείς και τον μαθητή η χρησιμότητα και η αναγκαιότητα της χρήσης μάσκας.

Όσον αφορά στις μικρές ηλικίες, μέχρι 10 ετών, αναμένεται να υπάρξει ευελιξία και επιείκεια στις περιπτώσεις μη χρήσης μάσκας. Όπως έχει επανειλημμένως τονιστεί από την ηγεσία του υπουργείου, στους μαθητές του νηπιαγωγείου και των τριών πρώτων τάξεων του δημοτικού, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και εξοικείωση με την ενδεδειγμένη χρήση μάσκας.

Όσον αφορά στη σημερινή ημέρα, αναμένεται επίσης να διανεμηθούν, όπου έχουν ήδη φτάσει, οι μάσκες που προορίζονται για τους μαθητές και τις μαθήτριες.

Στο σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνεται, ως είθισται, η ενημέρωση για το ωρολόγιο πρόγραμμα της εβδομάδας και η διανομή των βιβλίων της νέας σχολικής χρονιάς, με εξαίρεση φυσικά τα νηπιαγωγεία.

Ιδιαίτερα για τα δημοτικά, προβλέπεται και η διανομή των ατομικών δοχείων νερού (παγουριών) ανά μαθητή και η διανομή των βιβλίων της νέας σχολικής χρονιάς ανά θρανίο.

Οι μαθητές θα παραμείνουν στο σχολείο μέχρι την τέλεση του αγιασμού, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί ανάλογα με τον προγραμματισμό του κάθε σχολείου.