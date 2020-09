Κοινωνία

Μολότοφ στη Χαριλάου Τρικούπη

Τις παλιές…ημέρες θυμήθηκαν οι κουκουλοφόροι που «χτύπησαν» τη διμοιρία της Χαριλάου Τρικούπη.

(φωτογραφία αρχείου)

Επίθεση με μολότοφ πραγματοποίησε ομάδα περίπου 30 κουκουλοφόρων το βράδυ της Κυριακής στη Χαριλάου Τρικούπη.

Οι άγνωστοι «χτύπησαν» τη διμοιρία των ΜΑΤ στις 22:30 περίπου το βράδυ της Κυριακή.

Από την επίθεση δεν υπήρξε τραυματισμός, ενώ δεν έγινε καμία προσαγωγή ή σύλληψη.

Οι δράστες έφυγαν στα γύρω στενά μετά την επίθεση.