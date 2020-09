Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός : Δεύτερο lockdown στο Ισραήλ

Αυστηρά μέτρα μετά την αύξηση των κρουσμάτων επιβάλει το Ισραήλ. Πώς θα λειτουργήσει η οικονομία της χώρας.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε την επιβολή καραντίνας τουλάχιστον τριών εβδομάδων σε όλη τη χώρα, κάνοντας έτσι το εβραϊκό κράτος την πρώτη ανεπτυγμένη οικονομία που επιβάλλει εκ νέου ένα τέτοιο μέτρο για να αναχαιτίσει ένα δεύτερο κύμα μόλυνσης από κορονοϊό.

«Σήμερα, η κυβέρνηση αποφάσισε την εφαρμογή αυστηρής καραντίνας τριών εβδομάδων με δυνατότητα επέκτασης αυτού του μέτρου», δήλωσε ο Νετανιάχου την Κυριακή.

Σχολεία και εμπορικά κέντρα θα είναι κλειστά αλλά τα σούπερ-μάρκετ και τα φαρμακεία θα παραμείνουν ανοικτά. Ο δημόσιος τομέας θα λειτουργεί με λιγότερο προσωπικό αλλά οι μη δημόσιες υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις δεν θα υποχρεωθούν να κλείσουν εφόσον δεν δέχονται κοινό και πελάτες.

Στους εσωτερικούς χώρους οι συγκεντρώσεις περιορίζονται στα 10 άτομα και όχι περισσότερα από 20 στους εξωτερικούς.

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι υπολογίζεται πως η καραντίνα θα κοστίσει 6,5 δισεκ. σέκελ (1,88 δισεκ. δολάρια) στην οικονομία, η οποία βυθίστηκε σε ύφεση μετά τον κορονοϊό.

Οι αρχές επέβαλαν την περασμένη εβδομάδα απαγόρευση της κυκλοφορίας σε σχεδόν 40 πόλεις της χώρας, κυρίως στις αραβικές πόλεις και σε αυτές όπου κατοικούν υπερορθόδοξοι Εβραίοι, με την ελπίδα να σταματήσουν την εξάπλωση του ιού, κάτι που δεν εμπόδισε την αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων.

Καθώς πλησιάζουν οι εβραϊκές γιορτές, η συζήτηση φούντωσε μεταξύ των υποστηρικτών της μερικής καραντίνας και αυτών της γενικευμένης.

Η κυβέρνηση αποφάσισε όχι μόνο μια γενικευμένη καραντίνα αλλά επέκτεινε το μέτρο για τουλάχιστον τρείς εβδομάδες, κατά τη διάρκεια των εβραϊκών γιορτών, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τη διασπορά της Covid-19 σε μια περίοδο που οι οικογένειες συγκεντρώνονται και οι πιστοί συναντώνται μέσα στις συναγωγές.

Η καραντίνα θα τεθεί σε ισχύ από την προσεχή Παρασκευή για τη γιορτή Ρος Ασανά (εβραϊκή πρωτοχρονιά), θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της γιορτής Γιομ Κιπούρ και θα τελειώσει την τελευταία ημέρα της γιορτής του Σουκότ, γύρω στις 9 Οκτωβρίου, διευκρίνισαν οι αρχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνει το Γαλλικό Πρακτορείο, το Ισραήλ είναι η 2η χώρα στον κόσμο που έχει καταγράψει τα περισσότερα κρούσματα κορονοϊού ανά κάτοικο τις δύο τελευταίες εβδομάδες μετά το Μπαχρέιν, νέο σύμμαχο με τον οποίο αναμένεται να υπογράψει την Τρίτη στην Ουάσινγκτον συμφωνία εξομάλυνσης των σχέσεών του.

Το Ισραήλ είχε επιβάλει από τα μέσα Μαρτίου αυστηρή καραντίνα κατά τη διάρκεια της οποίας είχαν ακυρωθεί σχεδόν όλες οι πτήσεις προς το εξωτερικό, τα καταστήματα που δεν διαθέτουν τα βασικά προϊόντα ήταν κλειστά, οι δημόσιες συγκεντρώσεις είχαν απαγορευτεί και οι πολίτες είχαν κλειστεί στα σπίτια τους.

Ένας σχετικά χαμηλός αριθμός ασθενών είχε επιτρέψει στις αρχές να επιταχύνουν τη χαλάρωση της καραντίνας με την επαναλειτουργία των μπαρ, των εστιατορίων, των καφέ, των χώρων λατρείας και την άδεια για την τέλεση γάμων διατηρώντας πάντα την υποχρέωση της χρήσης μάσκας.

Ωστόσο το ποσοστό της λοίμωξης στο Ισραήλ άρχισε να αυξάνεται και σήμερα μετρά 153.217 κρούσματα της Covid-19, εκ των οποίων 1.103 θάνατοι, σε έναν πληθυσμό 9 εκατομμυρίων κατοίκων.