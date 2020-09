Κόσμος

Ιταλία: επιστρέφουν στο σχολείο οι… περισσότεροι μαθητές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μεγαλύτερο ποσοστό της μαθητικής κοινότητας επιστρέφει στα σχολεία, αλλά όχι για λόγους πανδημίας.

Με απόφαση της κυβέρνησης του Τζουζέπε Κόντε, ξανανοίγουν σήμερα τα σχολεία στις περισσότερες περιφέρειες της Ιταλίας. Επιστρέφουν, δηλαδή, στα θρανία πέντε εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες μαθητές, σε σύνολο οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων παιδιών ηλικίας έξι με δεκαεννέα ετών.

Σε περιοχές όπως η Σαρδηνία, η Καμπανία με πρωτεύουσα τη Νάπολη και η Απουλία με πρωτεύουσα το Μπάρι, αποφασίσθηκε αναβολή μίας εβδομάδας, λόγω του ότι στις 20 και 21 του μηνός τα περισσότερα σχολεία της Ιταλίας θα μετατραπούν σε εκλογικά τμήματα, λόγω δημοψηφίσματος και τοπικών εκλογών.

Η υπουργός Υγείας Λουτσία Ατσολίνα παραδέχθηκε ότι «δεν υπάρχει μηδενικός κίνδυνος», αλλά προσέθεσε ότι τα όποια προβλήματα προκύψουν θα λυθούν το γρηγορότερο δυνατό, τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Στις κύριες οδηγίες που δόθηκαν έως τώρα, αναφέρεται ότι τα παιδιά -όταν παρακολουθούν το μάθημα και τηρούν τις καθορισμένες αποστάσεις ασφαλείας- δεν θα πρέπει να φορούν μάσκα. Όμως, η μάσκα θα είναι υποχρεωτική για όλες τις υπόλοιπες σχολικές δραστηριότητες, όπως και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.

Παράλληλα, αποφασίσθηκε ότι η μέτρηση της θερμοκρασίας των παιδιών θα γίνεται από τους γονείς -στο σπίτι- και όχι έξω από τα σχολεία.

Όσο για τα μονοθέσια θρανία που παρήγγειλε η ιταλική κυβέρνηση, τα περισσότερα δεν έχουν ακόμη παραδοθεί και αναμένεται να είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν, από τους μαθητές, μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου.

Όπως υπογραμμίζουν πολλοί αναλυτές, όλοι περιμένουν να διαπιστώσουν αν η επαναλειτουργία των σχολείων θα προκαλέσει αύξηση του δείκτη μετάδοσης και κατά πόσον η προσπάθεια για έγκαιρη διάγνωση των κρουσμάτων θα επιτρέψει τον περιορισμό νέων εστιών μόλυνσης.