Υγεία - Περιβάλλον

Παναγιωτακόπουλος στον ΑΝΤ1: Η μάσκα είναι εργαλείο και θα πορευτούμε μαζί της

«Να μην θεοποιήσουμε ούτε να δαιμονοποιήσουμε τη μάσκα», τόνισε ο αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ. Η αναμενόμενη αύξηση των κρουσμάτων και το εμβόλιο.