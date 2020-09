Κοινωνία

Γιατροί Χωρίς Σύνορα: βρέφος λίγων ημερών εισέπνευσε καπνό από δακρυγόνα στη Μόρια

Σύμφωνα με την καταγγελία των γιατρών, το βρέφος κοιμάται στο δρόμο και έκανε εμετό όλη τη νύχτα λόγω της επιβάρυνσης της υγείας του

Το ελληνικό τμήμα της οργάνωσης, «Γιατροί Χωρίς Σύνορα», σε ανάρτηση του στο διαδίκτυο που συνοδεύεται κι από σχετική φωτογραφία, καταγγέλλει ότι βρέφος λίγων ημερών, εισέπνευσε καπνό από δακρυγόνα κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που σημειώθηκαν στο ΚΥΤ Μόριας, μετά την καταστροφική πυρκαγιά.

Σύμφωνα με την οργάνωση το βρέφος εδώ και 5 μέρες κοιμάται στο δρόμο κι έκανε εμετό όλη τη νύχτα.

Στην ανάρτηση τίθεται το ερώτημα, «Είναι σωστό να αφήνονται στην τύχη τους μωρά, ηλικιωμένοι & άρρωστοι; #EU πού είσαι;».