Πολιτική

Ζαχαράκη σε αρνητές μάσκας: Θα εφαρμόσουμε ό,τι χρειάζεται σε πείσμα του παραλογισμού

Για τη διαφορετική αυτή σχολική χρονιά που ξεκίνησε σήμερα μίλησε η υφυπουργός Παιδείας στον ΑΝΤ1.

Κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες ανοίγουν φέτος τα σχολεία, λόγω της πανδημίας, με την υφυπουργό Παιδείας να παραδέχεται μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ότι πρόκειται για «μία νέα πραγματικότητα για τα παιδιά».

«Τα παιδιά θα προσαρμοστούν, αλλά εμείς οι μεγάλοι είμαστε εδώ για να τα στηρίξουμε», δήλωσε η Σοφία Ζαχαράκη.

Απαντώντας στους αρνητές της μάσκας, τόνισε ότι η σύσταση για μάσκα είναι «επιμορφωτική», τονίζοντας πως πρόκειται για «μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζει ο κόσμος για να διχαστούμε και σε αυτό».

Όσο αφορά στο θέμα της τήρησης των μέτρων από τα παιδιά, η υφυπουργός Παιδείας εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι, «οι εκπαιδευτικοί θα έχουν επιμορφωτικό ρόλο».

Σχετικά με την εύρεση νέων αιθουσών, ώστε να αποσυμφορηθούν οι υπάρχουσες, απάντησε πως «όσο κι αν ακούγεται ότι υπάρχουν αίθουσες, δεν υπάρχουν».

«Οι κανόνες πρέπει να ισχύουν για όλους. Θέλουμε να κάνουμε τα σχολεία μας τα πιο ασφαλή μέρη», σχολίασε η Σοφία Ζαχαράκη.

Ερωτηθείσα σχετικά με το τι θα γίνει σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος σε μαθητή, υπογράμμισε ότι «υπάρχει ειδικό πρωτόκολλο, το οποίο επικαιροποιήθηκε και έχει γίνει μια task force για όταν εμφανιστεί κρούσμα», διαβεβαιώνοντας ότι, «κάθε σχολική μονάδα να ξέρει τι να κάνει».

Τέλος, απαντώντας σε δηλώσεις πολύτεκνης μητέρας που στον «αέρα» της εκπομπής ξεκαθάρισε πως είναι κατά της μάσκας τόσο για τα παιδιά της, όσο και για τον εαυτό της, η Σοφία Ζαχαράκη, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν θα μπει σε αντιπαράθεση» ως μη ειδικός, είπε πως «ακούμε τους επιστήμονες που τόσο καιρό μας καθοδήγησαν όλο τον καιρό και βγήκαμε όρθιοι από αυτήν την κρίση» και διαβεβαίωσε πως «είμαστε εδώ να εφαρμόσουμε ότι χρειάζεται σε πείσμα του παραλογισμού».