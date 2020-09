Κοινωνία

Το μικρότερο δημοτικό σχολείο της Ευρώπης είναι στο Αιγαίο

Το σχολείο με τον μοναδικό μαθητή και οι τρεις του ακριτικού νησιού, που κάνουν μαζί «ποδαρικό» στη νέα σχολική χρονιά.

Ο μοναδικός μαθητής στο μικρότερο δημοτικό σχολείο της Ευρώπης, στους Αρκιούς και οι τρεις μαθητές της ακριτικής Γαύδου, θα κάνουν σήμερα μαζί ποδαρικό στη νέα σχολική χρονιά.

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, ο Χρήστος από τους Αρκιούς και ο Νίκος, η Κέλλυ και ο Αστέρης από τη Γαύδο, θα «βρεθούν» μαζί για να χτυπήσουν το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, να γνωριστούν και να νιώσουν έτσι ότι το σχολείο τους «μεγαλώνει». Μαζί τους η Μαρία Τσιαλέρα, δασκάλα του δημοτικού σχολείου των Αρκιών και η Μαρία Δανά, εκπαιδευτικός στο σχολείο της Γαύδου.

«Η γνωριμία μεταξύ των τεσσάρων μαθητών δείχνει στα παιδιά ότι δεν είναι μόνα τους, και ότι όσες δυσκολίες κι αν αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των απομακρυσμένων περιοχών από τον κεντρικό κορμό της χώρας, μαζί μπορούν να τα καταφέρουν και να άρουν τα όποια εμπόδια βρίσκονται μπροστά τους», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Τσιαλέρα.

Για τους τρεις μαθητές της κ. Δανά ήταν μία «ευχάριστη έκπληξη», όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η είδηση ότι θα κάνουν ποδαρικό στη νέα σχολική χρονιά μαζί με τον μοναδικό μαθητή στους Αρκιούς.

Πάντως, ενώ η τηλεκπαίδευση αποτελεί κάτι νέο για τους περισσότερους μαθητές και εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα, για τους τέσσερις μαθητές των δημοτικών σχολείων σε Γαύδο και Αρκιούς είναι εδώ και αρκετά χρόνια μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μιας και τα περισσότερα μαθήματα γίνονται εξ αποστάσεως.

«Οι συνθήκες για έναν εκπαιδευτικό στη Γαύδο είναι δύσκολες, ενώ αρκετά από τα μαθήματα του εκπαιδευτικού προγράμματος των μαθητών γίνονται μέσω τηλεκπαίδευσης, κάνοντας την εκπαιδευτική εμπειρία μη συγκρίσιμη με αντίστοιχη άλλου σχολείου στην ηπειρωτική Ελλάδα», εξήγησε η κ. Δανά.