Αθλητικά

Γαλλία: από ήττα σε ήττα η Παρί Σεν Ζερμέν

Η Μαρσέιγ υποχρέωσε σε εντός έδρας ήττα τους πρωταθλητές, σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι με 5 αποβολές!

Σε ένα επεισοδιακό ντέρμπι, το οποίο... στιγματίστηκε από πέντε κόκκινες (Κουρζαουά, Παρέδες, Νεϊμάρ από Παρί και Αμαβί, Μπενεντέτο από Μαρσέιγ) μετά τη σύρραξη ποδοσφαιριστών στις καθυστερήσεις, η Μαρσέιγ πέρασε νικηφόρα 1-0 από την έδρα της πρωταθλήτριας, Παρί Σεν Ζερμέν, πανηγυρίζοντας τoν πρώτο της θρίαμβο επί των πρωτευουσιάνων από το 2011 και πρώτο στο "Parc de Princes" από το 2010.

Μοναδικός σκόρερ της αναμέτρησης ο Τοβέν, ο οποίος στο 31΄ διαμόρφωσε το τελικό 1-0, «βυθίζοντας» την Παρί, στον αγώνα με τον οποίο έπεσε η «αυλαία» της 3ης αγωνιστικής του «σαμπιονά» (σ.σ. και οι δύο έχουν ένα ματς λιγότερο).