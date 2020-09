Παράξενα

Ο 82χρονος φοιτητής στον ΑΝΤ1: Δεν είχα πει σε κανέναν ότι πήγαινα σχολείο (βίντεο)

Ο φοιτητής του Φυσικού Θεσσαλονίκης, που έκανε περήφανη όλη την Ελλάδα, μίλησε στον ΑΝΤ1.

«Είχα απωθημένο, ήθελα από μικρός να προχωρήσω στο τότε γυμνάσιο, αλλά δεν μπορούσα για οικονομικούς λόγους», δήλωσε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Νίκος Καρύδης, που πέρασε στο Φυσικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στα 82 του χρόνια.

Έτσι, αποφάσισε να τελειώσει το γυμνάσιο σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και έπειτα να φοιτήσει στο Εσπερινό Λύκειο, στην Κέρκυρα.

«Δεν το είχα πει σε κανέναν, ήμουν τακτικός στο σχολείο, χωρίς καμία απουσία και παρακολουθούσα πολύ καλά τους καθηγητές», είπε.

Τις επόμενες μέρες ο κ.Καρύδης θα πάει στη Θεσσαλονίκη, ώστε να κάνει την εγγραφή στη Σχολή του και να πάρει το πάσο του.

‘Όπως είπε, θα μείνει στο σπίτι του εγγονού του, που είναι ήδη φοιτητής στη Θεσσαλονίκη.