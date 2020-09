Οικονομία

Λαγκάρντ: οι κυβερνήσεις πρέπει να ρίξουν… χρήμα για να ξεπεράσουμε την πανδημία

Με τα επίπεδα χρέους να ξεπερνούν το 100% του ΑΕΠ για φέτος, έχουν αναδυθεί ανησυχίες ότι οι κυβερνήσεις θα δυσκολευθούν να προχωρήσουν σε περαιτέρω μέτρα στήριξης.

Οι κυβερνήσεις της Ευρωζώνης πρέπει να συνεχίσουν να ξοδεύουν μεγάλα ποσά για να βοηθήσουν την ανάκαμψη του μπλοκ από την ιστορική ύφεση που προκλήθηκε από την πανδημία, δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ, κατά τη διάρκεια ομιλίας της χθες το βράδυ, συμπληρώνοντας με αυτό τον τρόπο όπως τόνισε την ήδη εξαιρετικά χαλαρή νομισματική πολιτική της ΕΚΤ.

Με τα επίπεδα χρέους να ξεπερνούν το 100% του ΑΕΠ για φέτος, έχουν αναδυθεί ανησυχίες ότι οι κυβερνήσεις θα δυσκολευθούν να προχωρήσουν σε περαιτέρω μέτρα στήριξης και κάποιες επιδοτήσεις, επιφέροντας τον κίνδυνο ότι τα σχέδια για την ανάκαμψη της απασχόλησης και της εξασφάλισης των εισοδημάτων θα μπορούσαν να πέσουν στο κενό.

«Η εμπιστοσύνη στον ιδιωτικό τομέα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εμπιστοσύνη στις δημοσιονομικές πολιτικές», τόνισε η Λαγκάρντ κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στην Ετήσια Σύνοδο του Συμβουλίου των Διοικητών των Αραβικών Κεντρικών Τραπεζών και των Νομισματικών Αρχών. «Οι συνεχείς επεκτατικές δημοσιονομικές πολιτικές είναι ζωτικής σημασίας για να διαφυλαχθούν οι θέσεις εργασίας και να διασφαλίσουμε τα εισοδήματα των νοικοκυριών έως ότου η οικονομική ανάκαμψη δείξει σημάδια σταθεροποίησης».

Τα προγράμματα επιδοτήσεων για την απασχόληση έχουν ήδη επεκταθεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ωστόσο κάποια ενδέχεται να χρειασθούν να διαρκέσουν ένα με 2 χρόνια ακόμη, έτσι ώστε να ενισχυθεί την επιχειρηματική και καταναλωτική εμπιστοσύνη κι ενώ η Ευρωζώνη προσπαθεί να ανακάμψει από την ύφεση, η οποία αναμένεται να συρρικνώσει το ΑΕΠ της κατά 8% για φέτος.

«Η διατήρηση των προγραμμάτων για τη στήριξη των θέσεων εργασίας είναι επίσης ζωτικής σημασίας για να αποφευχθεί η απότομη αύξηση της ανεργίας αργότερα κατά την διάρκεια του τρέχοντος έτους», πρόσθεσε κατά τη διάρκεια της ομιλίας της.

Η Λαγκάρντ απηύθυνε επίσης έκκληση για γρήγορη επίτευξη συμφωνίας αναφορικά με το Ταμείο Ανάκτησης ύψους 750 δισ. ευρώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο βρίσκεται ακόμη υπό διαπραγμάτευση και υπόκειται σε πολιτικές διαφωνίες.

Από την πλευρά της, η ΕΚΤ είναι έτοιμη να προσαρμόσει όλα τα μέσα της, όπως απαιτείται, καθώς δεν υπάρχει χώρος για εφησυχασμό, υπογράμμισε η Λαγκάρντ.

Κλείνοντας τόνισε για άλλη μία φορά ότι η ΕΚΤ θα αξιολογήσει προσεκτικά τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του ευρώ, η ενίσχυση του οποίου απειλεί να περιορίσει τόσο την ανάπτυξη όσο και τον πληθωρισμό.