Παπαδημητρίου – Φίλης στον ΑΝΤ1: αντιπαράθεση εφ’ όλης της ύλης (βίντεο)

Οι βουλευτές της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, διασταύρωσαν… τα ξίφη τους, για το άνοιγμα των σχολείων, τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη και την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα.