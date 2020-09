Πολιτική

Στη Λευκωσία ο Σαρλ Μισέλ

Στην Κύπρο θα μεταβεί ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, λίγο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής.

Την Τετάρτη αναμένεται στην Κύπρο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. Ο κ. Μισέλ αναμένεται να έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, καθώς και την πολιτική ηγεσία της χώρας.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τελευταίες εξελίξεις στη ΝΑ Μεσόγειο, καθώς και η προετροιμασία που γίνεται ενόψει της Συνόδου της 24ης και 25 Σεπτεμβρίου με κύριο θέμα την τουρκική προκλητικότητα.

Εντωμεταξύ, στις 17 Σεπτεμβρίου αναμένεται η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών της Αυστρίας Alexander Schallenberg και στις 18 Σεπτεμβρίου του υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας Clement Beaune.