Κοινωνία

Θρίλερ με νεκρούς στον Ασπρόπυργο

Δύο άνδρες εντοπίστηκαν νεκροί στον Ασπρόπυργο. Τα πρώτα στοιχεία.

Δύο άνδρες εντοπίστηκαν νεκροί σε εταιρεία στον Ασπρόπυργο Αττική.

Πρόκειται για δύο υπήκοους Μπαγκλαντές, εργάτες της εταιρείας, οι οποίοι έφεραν θανάσιμους τραυματισμούς, που σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία προέρχονται από πυροβόλο όπλο.

Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν σε κατάλυμα εντός του προαύλιου χώρου της εταιρείας.

Τα αίτια των θανάτων είναι υπό διερεύνυση.