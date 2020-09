Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: καθηγητής έβγαλε έξω μαθήτρια γιατί δεν φορούσε μάσκα (εικόνες)

Σε άλλη περίπτωση, μητέρα τα έβαλε με το παιδί της γιατί φόρεσε μάσκα και μπήκε στο σχολείο για να ζητήσει εξηγήσεις.

Τα πρώτα προβλήματα με τη χρήση μάσκας από τους μαθητές παρουσιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, στο 1ο ΓΕΛ Κορδελιού, καθηγητής ζήτησε από μαθήτρια να βγει έξω γιατί δεν δέχτηκε να φορέσει την μάσκα.

Όπως είπε η μαθήτρια στη μητέρα της βγαίνοντας από το σχολείο, ενημερώθηκε ότι αν δεν φορέσει μάσκα θα πρέπει να βγει εκτός σχολείου και πώς θα πάρει τις αντίστοιχες απουσίες, παρ’ όλα αυτά η μαθήτρια δεν δέχτηκε να συμμορφωθεί με την υπόδειξη και αποχώρησε από το σχολείο.

Την ίδια ώρα στο ίδιο σχολείο μία άλλη μητέρα εγκαλούσε τον γιο της επειδή δέχτηκε να φορέσει μάσκα.

Η μητέρα, υποστήριζε ότι με τη μάσκα θα δημιουργηθούν προβλήματα στην υγεία του και του ζήτησε να την πετάξει, ενώ αμέσως μετά μπήκε στο σχολείο για να ζητήσει εξηγήσεις από τον διευθυντή για το θέμα της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας.

Πηγή: grtimes.gr