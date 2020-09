Πολιτική

Κουμουτσάκος: συνεχίζουμε ρωμαλέα και στιβαρή πολιτική φύλαξης των συνόρων

Ο αναπληρωτής υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, διεμήνυσε ότι κανείς από τους αιτούντες άσυλο δεν πρόκειται να φύγει από τη Λέσβο βάζοντας φωτιά.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Γιώργος Κουμουτσάκος, έστειλε μήνυμα ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει τη «ρωμαλέα και στιβαρή πολιτική φύλαξης των συνόρων».

«Από τον Μάρτιο και μετά καταλήξαμε όλοι σε συγκεκριμένα πολιτικά και επιχειρησιακά συμπεράσματα. Η προστασία των συνόρων έγινε πολύ αυστηρή και με κατανόηση των Ευρωπαίων γιατί βρέθηκαν μπροστά στο πρόβλημα. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που έχουμε τη δραματική μείωση των αφίξεων», τόνισε ο κ. Κουμουτσάκος, μιλώντας στο «Θέμα 104,6».

«Κάνουμε αυτό που πρέπει στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου και των εντολών που έχουν τα στελέχη του λιμενικού και της αστυνομίας. Κάθε χώρα έτσι και η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να υπερασπιστεί σύνορα. Είμαστε άλλωστε εξωτερικό σύνορο της Ευρώπης και λόγω του ρόλου στη ζώνη Σένγκεν είναι υποχρέωση μας. Θα συνεχίσουμε γιατί έχουμε έναν δύσκολο γείτονα που δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει για γεωπολιτικές πιέσεις τους μετανάστες», συμπλήρωσε ο κ. Κουμουτσάκος.

Αφού τόνισε ότι η Ελλάδα έχει 3 προκλήσεις: την παράνομη μετανάστευση, να αποκλείσει μια πρόκληση δημόσιας υγείας και να αποκλείσει μια πρόκληση εθνικής ασφάλειας στη συνέχεια συμπλήρωσε ότι «όποιοι τα λένε από μακριά δεν καταλαβαίνουν τι αντιμετωπίζει η Ελλάδα ως χώρα πρώτης γραμμής που αντιμετωπίζει το ωστικό κύμα του μεταναστευτικού».

Ο κ. Κουμουτσάκος περιέγραψε και την εικόνα που έχει δημιουργηθεί στη Λέσβο με τον νέο χώρο υποδοχής στο Καρά Τεπέ.

Όπως είπε «σταδιακά μια δραματική εξέλιξη ομαλοποιείται. Έχουν ετοιμαστεί σκηνές για 5.000 ανθρώπους. Έχουν μπει όλες οι δομές διοίκησης κι ιατρικής αντιμετώπισης».

Σημείωσε, όμως, ότι «το πρόβλημα μας είναι η μεγάλη άρνηση των ιδίων να επιτρέψουν στο ΚΥΤ. Ενώ έχουμε ανοίξει μια υποδομή για 5.000, έχουν επιστρέψει 800-900 στις σκηνές καθώς για πολλούς από αυτούς η καταστροφή της Μόριας είναι αφορμή για να πιέσουν την μετεγκατάστασή τους στην Ευρώπη».

«Εμείς στείλαμε μήνυμα ότι κανείς δεν μπορεί να φύγει από τη Λέσβο», τόνισε ο κ. Κουμουτσάκος εξηγώντας ότι μπήκε φρένο με το μήνυμα αυτό σε όσους επιχείρησαν να περάσουν την εικόνα ότι το να βάζεις φωτιά παίρνει και επιβράβευση με μετακίνηση στην Ευρώπη.

Κληθείς, τέλος, να σχολιάσει την επιστροφή του Oruc Reis στην Αττάλεια ο κ. Κουμουτσάκος είπε ότι «το αξιολογούμε ως θετικό. Πρέπει να διατηρηθεί και να έχει συνέχεια αυτή η στάση. Να ακολουθήσει άλλη ρητορεία και άλλες ενέργειες. Αυτό που αποτυπώνει η κατάσταση είναι ότι βρισκόμαστε σε νέα φάση που πρέπει να αξιολογήσουμε. Θεωρώ ότι είναι μια νέα φάση που είναι καλύτερη που πρέπει να έχει και συνέχεια. Εάν είναι διάλειμμα στην στρατηγική των προκλήσεων προφανώς αυτό δεν συνιστά αποκλιμάκωση».