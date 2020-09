Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Φοράμε τη μάσκα όπως οι μύωπες τα γυαλιά

Στον αγιασμό του σχολείου στο Καστελόριζο ολοκληρώθηκε η διήμερη επίσκεψη της Προέδρου της Δημοκρατίας.

Στον αγιασμό της έναρξης του σχολικού έτους στο ακριτικό Καστελόριζο παρέστη η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου σήμερα το πρωί, αφού προηγουμένως παρέστη στη δοξολογία της εορτής της Υψώσεως Του Τιμίου Σταυρού στην εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας απευθυνόμενη στους εξήντα μαθητές του νηπιαγωγείου, Δημοτικού Σχολείου, Γυμνασίου και Λυκείου του Καστελορίζου, ευχήθηκε καλή σχολική χρονιά επισημαίνοντας τη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης, ενώ έκανε ειδική αναφορά στα νέα δεδομένα που ισχύουν φέτος σε ότι αφορά την χρήση προστατευτικής μάσκας και των άλλων μέτρων ασφαλείας για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Είναι δύσκολο, αλλά θα πρέπει να το εφαρμόσουμε όλοι και να το συνηθίσουμε, είπε απευθυνόμενη στους μαθητές η κ. Σακελλαροπούλου, η οποία μετά το πέρας του αγιασμού, ξεναγήθηκε στους χώρους του σχολείου από τους εκπαιδευτικούς και από τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο.

Ακολουθεί το μήνυμα της Προέδρου της Δημοκρατίας για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς:

«Αγαπητά μου παιδιά,

Ανοίγεται μπροστά σας μια καινούργια σχολική χρονιά γεμάτη υποσχέσεις: να μάθετε καινούρια πράγματα, να διευρύνετε τους ορίζοντές σας, να γνωρίσετε καλύτερα τον εαυτό σας. Δεν είναι όμως μια χρονιά σαν τις προηγούμενες. Φέτος, εκτός από τα τετράδια και τα βιβλία σας θα πρέπει να έχετε πάντα μαζί σας ένα καινούργιο εξάρτημα: τη μάσκα. Σαν σκέψη μπορεί να μη σας φαίνεται ευχάριστη, στην πορεία όμως θα διαπιστώσετε ότι με τη συνεχή χρήση θα ξεχάσετε την παρουσία της. Θα γίνει μια συνήθεια. Κάτι όπως τα γυαλιά, για εμάς τους μύωπες.

Φορώντας την και τηρώντας τους κανόνες προστασίας, δεν διασφαλίζετε μόνο την υγεία σας, την υγεία των φίλων, των δασκάλων σας, των γονιών σας, της γιαγιάς και του παππού σας. Κάνετε κάτι πιο σημαντικό: δείχνετε ότι αποτελείτε υπεύθυνα μέλη της κοινότητας, ότι ενδιαφέρεστε για τον διπλανό σας, ότι συνειδητοποιείτε πως η ατομική μας ευτυχία εξαρτάται απόλυτα από την ευτυχία του συνόλου.

Αγαπητά μου παιδιά,

Διαβαίνοντας σήμερα το πρωί την πόρτα του σχολείου σας, διψάτε να μάθετε. Έχετε ερωτήματα και ζητάτε απαντήσεις. Είναι μια ανάγκη, από την οποία δεν πρέπει να παραιτηθείτε ποτέ. Αυτή η περιέργεια θα σας βοηθήσει να αναπτυχθείτε πνευματικά, να πλουτίσετε την κατανόηση και την ευαισθησία σας, να αποκτήσετε αυστηρά κριτήρια κι έτσι να διακρίνετε το σωστό από το λάθος, το δίκαιο από το άδικο, την αλήθεια από το ψέμα. Σας εύχομαι ολόψυχα καλό ξεκίνημα στο πιο όμορφο ταξίδι της ζωής του ανθρώπου, το ταξίδι προς τη γνώση. Καλή χρονιά!».