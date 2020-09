Κόσμος

ΕΕ: έτοιμη να συνδράμει την Ελλάδα για τη Μόρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την πρόθεση της ΕΕ να βοηθήσει την Ελλάδα μετά την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Λέσβο, διατύπωσαν Σχοινάς και Γιόχανσον.

Της Μαρίας Αρώνη

"Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να συνδράμει άμεσα την Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα αυτές τις δύσκολες ώρες", τόνισε με δήλωσή του στο twitter ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, Μαργαρίτης Σχοινάς.

«Μόλις επικοινώνησα με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη για τη φωτιά στη Μόρια. Τον διαβεβαίωσα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να συνδράμει άμεσα την Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα αυτές τις δύσκολες ώρες. Η Επίτροπος Ίλβα Γιόχανσον είναι ήδη σε επαφή με τους αρμόδιους Υπουργούς», αναφέρει συγκεκριμένα στο twitter ο Μ. Σχοινάς.

«Η σκέψη μου είναι στον κόσμο της Λέσβου και ειδικά στους μετανάστες και στο προσωπικό που εργάζονται στη Μόρια. Βρίσκομαι σε επαφή με τον Έλληνα Υπουργό και με τις τοπικές Αρχές για τη φωτιά», δήλωσε στο twitter η Επίτροπος, αρμόδια για θέματα μετανάστευσης και εσωτερικών υποθέσεων, Ίλβα Γιόχανσον και προσθέτει.

«Έχω ήδη συμφωνήσει να χρηματοδοτηθεί η άμεση μετακίνηση και εγκατάσταση στην ενδοχώρα, των υπόλοιπων 400 ασυνόδευτων παιδιών και εφήβων. Προτεραιότητα είναι η ασφάλεια και η προστασία όλου του κόσμου στη Μόρια».