Πολιτική

Τσαβούσογλου: δεν θα μας επιβάλει κυρώσεις η ΕΕ

Την πεποίθηση ότι δεν θα επιβληθούν κυρώσεις από τις Βρυξέλλες στην Άγκυρα, εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας.

Ο Tούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε σήμερα πως η Τουρκία δεν περιμένει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα της επιβάλει κυρώσεις εξαιτίας της διένεξής της με την Ελλάδα στην ανατολική Μεσόγειο.

Η ΕΕ έχει υπογραμμίσει πως υποστηρίζει πλήρως τα μέλη της Ελλάδα και Κύπρο στη διένεξη και πως σχεδιάζει κυρώσεις που ενδέχεται να επιβάλει στην Τουρκία, αν δεν αρχίσει διάλογος.

Παράλληλα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο NTV ότι η Τουρκία είναι ανοικτή για συνομιλίες χωρίς προϋποθέσεις.

Στην ίδια συνέντευξη, ωστόσο, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας αναφερόμενος στην επιστροφή του Oruc Reis στην Αττάλεια είπε πως:

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός είπε ‘καλό βήμα’. Η Ελληνίδα πρόεδρος είπε ‘υποχώρηση’. Ας μας ρωτούσαν να το λέγαμε πως επέστρεψε για συντήρηση. Μάλλον μιλούν στο κοινό τους».

Ενώ για ακόμη μία φορά ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, κατηγόρησε την Ελλάδα για μαξιμαλιστικές θέσεις.

«Η Ελλάδα ας πούμε τώρα μπορεί να πει πως δεν ισχύει ο χάρτης της Σεβίλλης και μαξιμαλιστικές θέσεις της δεν ισχύουν» και συνέχισε: «Η Ελλάδα λειτουργεί με τα κόμπλεξ μιας μικρής χώρας».

Ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, την ίδια ώρα, εξέδιδε ανακοίνωση, στην οποία επαναλάμβανε ότι, «η Τουρκία θα υπερασπιστεί τα δικαιώματά της».

«Η Τουρκία, υπό την ισχυρή ηγεσία του προέδρου μας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ως ισχυρός παίκτης, θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα και τα δικαιώματα της και στο μέτωπο και στο τραπέζι. Η Ελλάδα και η Ε.Ε. δεν πρέπει να αφήσουν να χαθεί η ευκαιρία που δόθηκε στη διπλωματία και πρέπει να κάνουν αμοιβαία βήματα.

Είναι εφικτή ειρηνική επίλυση των προβλημάτων στην ανατολική Μεσόγειο. Θα συμβάλλουν θετικά οι δίκαιες, ολοκληρωμένες και λογικές προσεγγίσεις.

Η Τουρκία δεν έχει βλέψεις στα εδάφη κανενός, όμως έχει την αποφασιστικότητα να μην επιτρέψει να καταπατηθούν τα δικαιώματα της», δήλωσε ο Ιμπραχίμ Καλίν.