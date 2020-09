Αθλητικά

Ολυμπιακός: το νέο πόστο του Τοροσίδη

Ο 35χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα στους πρωταθλητές.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης επιβεβαίωσε την παραμονή του Βασίλη Τοροσίδη στον Ολυμπιακό, σε άλλο πόστο και αυτό θα είναι τελικά του γενικού αρχηγού της ομάδας.

Ο τελικός κυπέλλου κόντρα στην ΑΕΚ, αποτέλεσε το τελευταίο ματς για τον 35χρονο αμυντικό, που όμως θα παραμείνει στους «ερυθρόλευκους», όπως είχε ήδη διαρρεύσει αμέσως μετά την κατάκτηση του κυπέλλου από την ομάδα του Πειραιά στο Βόλο.

Συγκεκριμένα, ο Τοροσίδης θα αναλάβει το πόστο του γενικού αρχηγού της ομάδας, μία θέση που κατείχε για πολλά χρόνια ο επίτιμος πρόεδρος του συλλόγου, Σάββας Θεοδωρίδης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον προηγούμενο μήνα.