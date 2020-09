Life

Ο Μίκι Ρουρκ αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δημοφιλής σταρ του Χόλυγουντ, επισκέφθηκε την Ελλάδα και μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό», για το lockdown και τους Έλληνες.