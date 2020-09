Life

Λεωνίδας Κακούρης: με ενοχλούν οι άνθρωποι που αφήνουν τον εαυτό τους να γεράσει (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τη σημερινή πρεμιέρα της αγαπημένης σειράς, «Άγριες Μέλισσες» και το άγχος που νιώθει για την νέα πρεμιέρα, όχι ως ηθοποιός, αλλά ως θεατής.