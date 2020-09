Πολιτική

Γεννηματά: Φέτος το άνοιγμα των σχολείων γίνεται σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες

Η επικεφαλής του ΚΙΝΑΛ υποστήριξε ότι φέτος τα σχολεία ανοίγουν, χωρίς «σωστή προετοιμασία από την Κυβέρνηση για την προφύλαξη τους από την πανδημία».

Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, σε δήλωση της για το άνοιγμα των σχολείων, ευχήθηκε στα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς, «καλή και ασφαλή σχολική χρονιά. Φέτος το άνοιγμα των σχολείων γίνεται σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Χωρίς σωστή προετοιμασία από την Κυβέρνηση για την προφύλαξη τους από την πανδημία και αποφυγή του συνωστισμού στις τάξεις».

Συμπλήρωσε δε, ότι «εκπαιδευτικοί, παιδιά και γονείς μαζί με τον αγώνα της μάθησης , δίνουν και τον αγώνα για την προστασία της υγείας τους. Είμαστε δίπλα τους και στηρίζουμε την προσπάθεια τους για καλύτερη εκπαίδευση, για αποτελεσματικά μέτρα προστασίας. Ο αγώνας της Γνώσης και της Μάθησης είναι πάντα αγώνας της Ζωής!».