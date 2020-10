Life

Βρετανικό Μουσείο: Απέκτησε “χαμένα” έργα του Χοκουσάι (εικόνες)

Προσφάτως, το Βρετανικό Μουσείο απέκτησε 103 έργα του Ιάπωνα ukiyo-e ζωγράφου, η ύπαρξη των οποίων είχε ξεχαστεί τα τελευταία 70 χρόνια.

Ένας από τους θησαυρούς του Βρετανικού Μουσείου είναι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα παγκοσμίως έργα ζωγραφικής: το έργο «Τσουνάμι (σ.σ. μεγάλο κύμα) στα ανοιχτά της Καναγκάουα» του Χοκουσάι. Ήταν το έργο γύρω από το οποίο στήθηκε στο μουσείο η μεγάλη έκθεση «Hokusai: beyond the Great Wave» το 2017 και η οποία προσέλκυσε 150.000 επισκέπτες. Προσφάτως, το Βρετανικό Μουσείο απέκτησε 103 έργα του Ιάπωνα ukiyo-e ζωγράφου, η ύπαρξη των οποίων είχε ξεχαστεί τα τελευταία 70 χρόνια. Και τα έργα ήδη εκτίθενται διαδικτυακά.

Η γκάμα των θεμάτων τους είναι ευρύτατη: απεικονίσεις θρησκευτικών, μυθολογικών, ιστορικών και λογοτεχνικών φιγούρων, ζώων, πουλιών και λουλουδιών και άλλων φυσικών φαινομένων, καθώς και τοπία. Κυριαρχούν θέματα τα οποία σχετίζονται με την αρχαία Κίνα και Ινδία, αλλά και τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ασία. Πολλά από αυτά τα θέματα δεν απαντώνται σε κανένα προηγούμενο έργο του Κατσουσίκα Χοκουσάι.

Δημιουργήθηκαν ως εικονογραφήσεις ενός βιβλίου με τίτλο «Banbutsu Ehon Taizen Zu (Μεγάλο Εικονογραφημένο Βιβλίο των Πάντων)» και θεωρούνται σημαντική ανακάλυψη όσον αφορά την καλλιτεχνική πορεία του Χοκουσάι. Προέρχονται από μία περίοδο κατά την οποία, προηγουμένως, πιστευόταν ότι δεν ήταν ιδιαίτερα παραγωγικός. Τα δύο προηγούμενα χρόνια είχε χάσει τη δεύτερη γυναίκα του και είχε και ένα μικρό εγκεφαλικό. Επιπλέον, λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωσή τους σε επιστολή του δήλωσε οικονομική αδυναμία, εν μέρει λόγω χρεών του εγγονού του που χαρτόπαιζε. Τα έργα δεν δημοσιεύθηκαν ποτέ, αλλά σηματοδοτούν σημείο καμπής στην καριέρα του 70χρονου καλλιτέχνη, δείχνοντας ότι εισερχόταν σε καινούργια φάση δημιουργίας που θα οδηγούσε σύντομα στην περίφημη σειρά «Τριάντα έξι Θέες του Βουνού Φούτζι» (1831-1833).

Στο παρελθόν, ήταν στην κατοχή του Γάλλου συλλέκτη ιαπωνικών έργων και αρ νουβό κοσμηματοποιού Ανρί Βεβέρ (Henri Vever). Η τελευταία φορά που εμφανίστηκαν δημοσίως ήταν σε δημοπρασία, το 1948, στο Παρίσι, πόλη στην οποία επανεμφανίστηκαν πέρυσι. Με την απόκτησή τους, το σύνολο έργων του Χοκουσάι στο Βρετανικό Μουσείο ανέρχεται πλέον σε πάνω από 1.000 έργα (έργα ζωγραφικής, γκραβούρες, σκίτσα και εικονογραφημένα βιβλία). «Αυτή είναι, πραγματικά, μια θαυμάσια προσθήκη στη συλλογή του Βρετανικού Μουσείου και άλλο ένα ορόσημο στο να συλλέγουμε “Χοκουσάι”, κάτι που συνεχίζουμε να κάνουμε για περισσότερα από 150 χρόνια» είπε ο Διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου Χάρτβιχ Φίσερ (Hartwig Fischer). Η έκθεσή τους σε φυσικό χώρο προγραμματίζεται για του χρόνου.