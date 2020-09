Πολιτική

Πέτσας: η Τουρκία πρέπει να αποδείξει ότι επιθυμεί την αποκλιμάκωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το άνοιγμα των σχολείων και τα οικονομικά μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός.

«Σήμερα το πρωί χτύπησε το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Όπως είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που επισκέφθηκε το 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων και παρέστη στον αγιασμό, φέτος εκτός από τα γράμματα θα μάθουμε και κάτι παραπάνω για το πώς θα είμαστε όλοι υπεύθυνοι πολίτες. Θα φροντίσουμε τους εαυτούς μας, θα φροντίσουμε την υγεία μας, θα ακούμε πάντα τους ειδικούς, θα ακούμε πάντα τους δασκάλους μας και όλα θα πάνε καλά. Και θα έρθει και η στιγμή που θα αφήσουμε τις μάσκες στην άκρη και θα μπορούμε να ξαναθυμηθούμε τη ζωή μας στο σχολείο έτσι όπως ήταν στο παρελθόν».

Υπογράμμισε ότι «οι εικόνες σήμερα ήταν διαφορετικές από κάθε προηγούμενη χρονιά. Οι καταστάσεις πολύ πιο δύσκολες για όλους, για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και βεβαίως για το προσωπικό που έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων, για την καθαριότητα και την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων που έχουν υποδείξει οι ειδικοί. Οι πρώτες ενδείξεις είναι ενθαρρυντικές», είπε χαρακτηριστικά.

Παρακολουθούμε διεθνώς τις εξελίξεις για την πανδημία και εμπιστευόμαστε τους ειδικούς

«Η συντριπτική πλειονότητα εκπαιδευτικών, μαθητών και των γονιών τους ακολούθησε τις οδηγίες των ειδικών και του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τους ευχαριστούμε και συνεχίζουμε. Οι επόμενοι μήνες θα είναι δύσκολοι. Το πιστοποιεί η έκρηξη των ημερήσιων κρουσμάτων παντού στην Ευρώπη και στον κόσμο, και στη γειτονιά μας», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφερόμενος στο άνοιγμα των σχολείων.

Έφερε ως παράδειγμα τη Γαλλία «μία από τις πιο αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης με σχεδόν εξαπλάσιο πληθυσμό από την Ελλάδα που ξεπέρασε ακόμη και το όριο των 10.000 νέων κρουσμάτων του κορονοϊού, ημερησίως. Συνολικά 30.910 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον covid-19 μετά την έναρξη της επιδημίας στη Γαλλία». Αναφέρθηκε, επίσης, και στο Ισραήλ «που προχωρά στην επιβολή νέου lockdown τριών εβδομάδων, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως και τις 9 Οκτωβρίου, με απαγόρευση κυκλοφορίας σε απόσταση πάνω από 500 μέτρα από τους τόπους κατοικίας, κλείσιμο των χώρων λατρείας και των σχολείων και άνοιγμα μόνον των απαραίτητων καταστημάτων».

Όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «παρακολουθούμε αυτές τις εξελίξεις διεθνώς. Ακούμε και εμπιστευόμαστε τους ειδικούς και είμαστε έτοιμοι να λάβουμε οποιοδήποτε μέτρο χρειαστεί, προκειμένου να διατηρηθεί η καλύτερη επιδημιολογική εικόνα που σταθερά παρουσιάζει η χώρα μας από την έναρξη της πανδημίας».

Ισχυρή ώθηση της οικονομίας με το φιλόδοξο πακέτο περίπου 10 δις

Αναφερόμενος στην ομιλία και τη συνέντευξη του πρωθυπουργού στο Thessaloniki Helexpo Forum, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακών, ο κ. Πέτσας επεσήμανε: «ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του το Σάββατο και τη συνέντευξη Τύπου την Κυριακή ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο για την ενίσχυση της 'Αμυνας και της Οικονομίας με 6 + 12 βήματα αντίστοιχα.

Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης της Πατρίδας μας προωθούνται έξι πρωτοβουλίες που «συνθέτουν ένα ρωμαλέο πρόγραμμα που θα γίνει εθνική ασπίδα».

1ον. Η Πολεμική μας Αεροπορία αποκτά μια μοίρα 18 μαχητικών αεροσκαφών Rafale. Τα πρώτα από τα οποία θα φτάσουν στα μέσα του 2021 και τα υπόλοιπα μέχρι τις αρχές του 2022.

2ον. Το Πολεμικό μας Ναυτικό ενισχύεται με την απόκτηση τεσσάρων καινούριων φρεγατών πολλαπλού ρόλου, καθώς και με την αναμόρφωση και τον επανεξοπλισμό τεσσάρων φρεγατών ΜΕΚΟ που ήδη διαθέτει.

3ον. Εξασφαλίζονται νέα αντιαρματικά όπλα για τον Στρατό, νέες τορπίλες βαρέως τύπου για το Πολεμικό Ναυτικό και νέοι κατευθυνόμενοι πύραυλοι για την Πολεμική Αεροπορία.

4ον. Το δυναμικό των Ενόπλων μας Δυνάμεων ανανεώνεται με την πρόσληψη 15.000 ανδρών και γυναικών σε ορίζοντα πενταετίας.

5ον. Η αμυντική μας βιομηχανία εκσυγχρονίζεται ώστε να ενισχυθεί μαζί με την αποτρεπτική μας δύναμη και η απασχόληση και η τεχνολογική ανάπτυξη.

6ον. Οι Ένοπλες Δυνάμεις ενισχύουν την ψηφιακή τους λειτουργία, αλλά και τη θωράκισή τους από κυβερνοεπιθέσεις υβριδικού τύπου, με την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων.

Σε ό,τι αφορά την Οικονομία, με τις δώδεκα πρωτοβουλίες που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός απέδειξε ό τι νοιαζόμαστε και μπορούμε.

Νοιαζόμαστε, για την επιχειρηματικότητα τους εργαζόμενους, τους ανέργους. Μπορούμε, διότι έχουμε κατακτήσει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών.

Και το αποδεικνύουμε με 12 βήματα:

1ον. Μειώνονται κατά 3 μονάδες, από το 39,7% στο 36,7% οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών και μισθωτών του ιδιωτικού τομέα για το 2021.

2ον. Καταργείται, καταρχάς για το 2021, η εισφορά αλληλεγγύης για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, επαγγελματίες και αγρότες.

3ον. Θεσμοθετείται αμέσως ένα καινοτόμο πρόγραμμα επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας. Περνάμε έτσι από την επιδότηση της ανεργίας, στην ενίσχυση της εργασίας.

4ον. Ενισχύεται και επεκτείνεται το πρόγραμμα «Συνεργασία» ως το τέλος του 2020. Επεκτείνεται επίσης η δυνατότητα προσωρινής αναστολής συμβάσεων στους κλάδους της εστίασης, του τουρισμού, των μεταφορών, του αθλητισμού, του πολιτισμού, ενώ προστίθενται και οι ξεναγοί και οι καλλιτέχνες. 5ον. 'Ανοιξε ο τρίτος κύκλος της επιστρεπτέας προκαταβολής, ύψους 1,5 δισ. ευρώ, παρέχοντας ευνοϊκή χρηματοδότηση ειδικά για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Θα ακολουθήσει ο τέταρτος κύκλος τον Νοέμβριο, με αρχικό ύψος τα 600 εκατ. ευρώ.

6ον. Θεσπίζεται το μέτρο των υπεραποσβέσεων σε ύψος 200% για ψηφιακές και πράσινες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, από το 2021 μέχρι το 2023, ώστε να αυξηθούν οι επιχειρηματικές επενδύσεις και να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των επιχειρήσεων.

7ον. Καταβάλλονται τον Οκτώβριο σε περίπου 1.000.000 συνταξιούχους τα αναδρομικά των 1,4 δισ. ευρώ και μέχρι τον Δεκέμβριο άλλα 460 εκατ. ευρώ σε εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους. Αποδεικνύουμε ότι νοιαζόμαστε για τους απόμαχους της εργασίας.

8ον. Καταργείται από το 2020 και σε μόνιμη βάση ο ΕΝΦΙΑ στα 26 μικρότερα νησιά μας.

9ον. Αναβάλλεται μέχρι και τον Απρίλιο του 2021 η καταβολή κάθε φορολογικής και ασφαλιστικής οφειλής που είχε ανασταλεί στην πρώτη φάση της πανδημίας, για τους απασχολούμενους σε επαγγελματικούς κλάδους που χτύπησε ο κορονοϊός.

10ον. Επεκτείνεται για 6 μήνες ο μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α. στις μεταφορές, στον καφέ, στα μη αλκοολούχα ποτά, στους κινηματογράφους, στις τουριστικές υπηρεσίες.

11ον. Αναστέλλονται μέχρι το τέλος του 2020 οι πλειστηριασμοί που αφορούν την πρώτη κατοικία ευάλωτων νοικοκυριών.

12ον. Παρατείνονται για δύο ακόμα μήνες όλα τα επιδόματα ανεργίας που μόλις έληξαν και μειώνεται σε 50, αντί των 100, ο αριθμός των απαιτούμενων ενσήμων για τη χορήγηση αυτής της ενίσχυσης».

Υπογράμμισε στο σημείο αυτό πως «η συνολική ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας από το πλέγμα των παραπάνω πρωτοβουλιών ανέρχεται σε περίπου 7 δισ. ευρώ, συν 3 δισ. που αφορούν στην ενίσχυση ρευστότητας από το τραπεζικό σύστημα. Πρόκειται συνεπώς για ένα γενναίο και φιλόδοξο πακέτο περίπου 10 δισ. ευρώ, δηλαδή πάνω από 5 μονάδες του περσινού Α.Ε.Π. Ένα πακέτο ικανό να δώσει το επόμενο χρονικό διάστημα ισχυρή ώθηση στην οικονομία της Ελλάδας. Είναι σαφές ότι, χωρίς να μένει κανείς πίσω, η έμφαση δίνεται στη στήριξη του κόσμου της εργασίας, ιδίως στον ιδιωτικό τομέα, και στην ελάφρυνση της μεσαίας τάξης από φορολογικά βάση. Η μεσαία τάξη παίρνει, επιτέλους, βαθιά ανάσα».

Περιμένουμε από την Τουρκία να δείξει συνέχεια και συνέπεια στην αποκλιμάκωση της έντασης

Στην τουρκική προκλητικότητα αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Είναι γεγονός ότι η πατρίδα μας, εδώ και μήνες - από το Νοέμβριο που η 'Αγκυρα υπέγραψε το άκυρο μνημόνιο με τη διοίκηση της Τρίπολης έως και τώρα - αντιμετωπίζει μια ρητορική, αλλά και έμπρακτη κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας. Είναι θετικό το γεγονός ότι δεν προχώρησε στην έκδοση νέας ναυτικής αγγελίας και απέσυρε το Ορούτς Ρέις από την Αν. Μεσόγειο. Απομένει να αποδείξει συνέπεια και συνέχεια, έτσι ώστε - μακριά από εντάσεις και εκβιασμούς - να ξαναπιάσουμε το νήμα των διερευνητικών επαφών από το σημείο που διακόπηκαν - με υπαιτιότητα της Τουρκίας - τον Μάρτιο του 2016», ανέφερε ο κ. Πέτσας.

Πρόσθεσε, επίσης, πως «σε όλο αυτό το διάστημα η Ελλάδα επέδειξε ψυχραιμία και αποφασιστικότητα, επαγρύπνηση και εθνική αυτοπεποίθηση. Προβάλαμε με σταθερότητα και καθαρότητα τη θέση μας, συμπυκνώνοντάς την στη φράση "σταματούν οι προκλήσεις, ξεκινούν οι συζητήσεις". Κινητοποιήσαμε τους εταίρους μας και τους συμμάχους μας, με αποτέλεσμα να βρεθεί η 'Αγκυρα μπροστά στο δίλημμα "αποκλιμάκωση, ή κυρώσεις". Αποδείξαμε ότι έχουμε το Διεθνές Δίκαιο με το μέρος μας, τους συμμάχους στο πλευρό μας, αλλά και τη βούληση να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για την προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων».

Μόνιμο ΚΥΤ στη Λέσβο , για τη δημιουργία του οποίου έχει ήδη ζητηθεί μεγαλύτερη εμπλοκή της ΕΕ

Περνώντας στο θέμα της Μόριας, ο Στέλιος Πέτσας τόνισε, «Είναι προφανές - όπως τόνισε ο πρωθυπουργός κατά τη συνέντευξή του στη Θεσσαλονίκη - πως για τα όσα έγιναν στη Μόρια υπάρχουν ευθύνες ανάμεσα σε εκείνους που τώρα έμειναν άστεγοι. Ο καταυλισμός κάηκε από πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι θέλησαν να εκβιάσουν την κυβέρνηση, για να πετύχουν την άμεση μετακίνησή τους από το νησί. Κινηθήκαμε άμεσα αξιολογώντας όλες τις παραμέτρους. Δώσαμε προτεραιότητα στην απομάκρυνση των ασυνόδευτων ανήλικων, τη σίτιση, την υγειονομική κάλυψη και βεβαίως τη στέγαση. Και μέσα από μία πρωτοφανή κινητοποίηση έχουμε ήδη καταφέρει να δημιουργήσουμε σε έναν διαφορετικό χώρο ένα προσωρινό κέντρο φιλοξενίας. Στο οποίο εισέρχονται οι ωφελούμενοι αφού πρώτα κάνουν το τεστ για τον κορονοϊό. Συγκεκριμένα, κάνουν rapid test και όσοι ανιχνεύονται θετικοί υποβάλλονται εκ νέου και σε μοριακό τεστ (PCR). Μέχρι στιγμής έχει φανεί ότι τα rapid test είναι πολύ αξιόπιστα, κάτι που αν επιβεβαιωθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, θα επιτρέψει πολύ γρηγορότερο εντοπισμό κρουσμάτων κορονοϊού και πολύ ταχύτερη ιχνηλάτηση των επαφών τους».

Επανέλαβε ακόμη πως «όπως είπε χθες ο πρωθυπουργός, στη Λέσβο δεν μπορεί παρά να υπάρξει ένα μόνιμο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης, για τη δημιουργία του οποίου έχει ήδη ζητηθεί μεγαλύτερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι ώστε, και οι διαδικασίες να κινηθούν πιο γρήγορα και η χρηματοδότηση να είναι επαρκής. Ήδη τα θλιβερά αυτά γεγονότα χτύπησαν σαν καμπάνα που καλούσε την Ευρώπη να ευαισθητοποιηθεί, να στηρίξει την Ελλάδα και να ολοκληρώσει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κοινή πολιτική για τη μετανάστευση και το άσυλο. Έχουμε την πεποίθηση ότι ο πιο δίκαιος καταμερισμός του βάρους του μεταναστευτικού/προσφυγικού θα γίνει το επόμενο διάστημα, έστω και με δειλά πρώτα βήματα, πράξη».

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού- Αύριο η συνάντηση με τον Σαρλ Μισέλ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκλεισε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών με το πρόγραμμα του πρωθυπουργού για τις επόμενες μέρες.

«Αύριο, Τρίτη, πρόκειται να συναντηθεί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ στις 12:45, ενώ στις 17:00 το απόγευμα έχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών, Σάμεχ Σούκρι. Και αμέσως μετά, στις 18:00 θα συναντηθεί με τον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) Κλάους Ρέγκλινγκ. Το βράδυ της ίδιας ημέρας θα δειπνήσει με τον Αλβανό ομόλογό του, Έντι Ράμα.

Την Τετάρτη το πρωί στις 11:00 θα έχει την καθιερωμένη μηνιαία συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στη συνέχεια θα έχει γεύμα με τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ. Στις 20:00 θα συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης στο ετήσιο συνέδριο του Economist».