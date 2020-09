Κοινωνία

Δολοφονία Μακρή: η απόφαση του δικαστηρίου

Ομόφωνη η απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας, για τα δυο αδέρφια από τη Βουλγαρία.

Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων αδελφών, ηλικίας 32 και 36 ετών, με βουλγαρική υπηκοότητα για την δολοφονία του επιχειρηματία Γιάννη Μακρή, τον Οκτώβριο του 2018, αποφάσισε ομόφωνα το Μικτό Ορκωτό Δικαστηρίου της Αθήνας.

Συγκεκριμένα ένοχος κηρύχθηκε ο 32χρονος για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά μόνας, της παράνομης οπλοφορίας, της παράνομης οπλοχρησίας ενώ ο 36χρονος για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία από πρόθεση.