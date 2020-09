Οικονομία

Χατζηδάκης: πότε ξεκινάει το νέο “Εξοικονομώ κατ’ οίκον”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όπως δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, το σχετικό κονδύλι υπερδιπλασιάστηκε.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε ότι γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το νέο πρόγραμμα, «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» να ξεκινήσει στις αρχές Νοεμβρίου.

«Είμαστε σε επαφή με το ΤΕΕ. Η προσπάθεια είναι γιγαντιαία. Από τα 300-400 εκατ. πήγαμε στα 850 εκ. ενώ έχουμε ανέβει και στην κατηγορία των επιδοτήσεων. Θα έχει οπωσδήποτε και "έξυπνη" ενέργεια με φωτοβολταϊκά στις στέγες και γι’ αυτό το πρόγραμμα είναι εξοικονομώ- αυτονομώ» εξήγησε ο κ. Χατζηδάκης, μιλώντας στο «Θέμα 104,6».

Όσον αφορά τη ΔΕΗ, ο υπουργός Ενέργειας επισήμανε ότι «έκανε κέρδη 50 εκ. ευρώ προ φόρων που σημαίνει ότι το πράγμα έχει γυρίσει. Η δουλειά αυτή πετυχαίνει και γιατί ελήφθησαν μέτρα από την κυβέρνηση και γιατί πέρασε νόμος που επιτρέπει στα στελέχη να κινηθούν πιο ελεύθερα» ενώ για τις ιδιωτικοποιήσεις είπε ότι «τον Νοέμβριο ξεκινά μερική ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ που θα αποτελέσει ταμειακή ένεση. Πιστεύουμε ότι η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί την άνοιξη».

Με αφορμή, δε, τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη για το σχέδιο απολιγνιτοποίησης σε Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη, ο Κωστής Χατζηδάκης εξήγησε ότι έχουν ήδη ξεχωρίσει 16 «εμβληματικά» επενδυτικά σχέδια από τα 70 υποβλήθηκαν από τις 9 Ιουλίου στην ειδική πλατφόρμα.

Μεταξύ άλλων, όπως είπε, «είναι φαρμακευτικές εταιρείες, είναι μονάδες υδροπονίας, είναι μονάδες αποθήκευσης ενέργειας, είναι μονάδες κατασκευής μπαταριών και φορτιστών. Με τις προτάσεις που έχουμε θα θα δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας από αυτές που καταργούνται με την απολιγνιτοποίηση».

Σημείωσε, μάλιστα, ότι η Ελλάδα θα ζητήσει «άδεια από την ΕΕ για πρόσθετες φοροαπαλλαγές έτσι ώστε αν κάποιος θέλει να επενδύσει στην Ελλάδα να το κάνει κατά προτεραιότητα στη Δ. Μακεδονία και για τη Μεγαλόπολη».

«Όταν δώσεις επενδυτικά κίνητρα θα είναι και ο επιχειρηματίας ανόητος αν δεν επενδύσει εκεί», πρόσθεσε ο κ. Χατζηδάκης.