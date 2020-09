Αθλητικά

Ολυμπιακός: ανακοίνωσε την απόκτηση του Εμβιλά

Ο 30χρονος μέσος είναι διεθνής με όλες τις εθνικές ομάδες της Γαλλίας, ενώ έχει αγωνιστεί στο γαλλικό, το ρωσικό, το ιταλικό και το αγγλικό πρωτάθλημα.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιάν Εμβιλά. Ο Γάλλος αμυντικός μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2023 με τους «ερυθρόλευκους».

Η σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός αναφέρει:

Ο Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Γιαν Εμβιλά, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών χρόνων. Ο 30χρονος μέσος (29/6/1990) είναι διεθνής με όλες τις εθνικές ομάδες της Γαλλίας, ενώ έχει αγωνιστεί στο γαλλικό, το ρωσικό, το ιταλικό και το αγγλικό πρωτάθλημα.

Συγκεκριμένα, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα της Ρεν (2009-2013), της Ρούμπιν Καζάν (2013-2014, 2016-2018), της Ίντερ (2014-2015), της Σάντερλαντ (2015-2016) και της Σεντ Ετιέν (2018-2020).