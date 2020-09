Πολιτική

Κομισιόν: αναμένουμε τον τερματισμό των μονομερών ενεργειών της Άγκυρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ΕΕ συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, ως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της επόμενης εβδομάδας, τόνισε ο Πίτερ Στάνο.

Της Μαρίας Αρώνη

Η ΕΕ συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, ως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της επόμενης εβδομάδας, και αναμένει και στην πράξη να δει τον τερματισμό των μονομερών ενεργειών της Άγκυρας που πυροδοτούν την ένταση στην περιοχή.

Αυτό δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Πίτερ Στάνο, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Κομισιόν έχει λάβει υπόψη της τις ανακοινώσεις για την αποχώρηση των τουρκικών διερευνητικών σκαφών από την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Σύμφωνα με τον Πίτερ Στάνο, το κύριο μήνυμα της ΕΕ, όπως ετέθη από τους υπουργούς της ΕΕ όταν συναντήθηκαν στο τέλος Αυγούστου στο Βερολίνο, παραμένει. «Η ΕΕ πρέπει να δει τον τερματισμό των μονομερών ενεργειών στην Ανατολική Μεσόγειο, οι οποίες θεωρούνται ως πρόκληση από ορισμένα κράτη-μέλη και ενοχλητικές για τις σχέσεις της ΕΕ με την Τουρκία», τόνισε.

Στη συζήτηση που θα διεξαχθεί στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών την επόμενη εβδομάδα, αλλά και σε επίπεδο ηγετών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θα είναι μια ευκαιρία να τεθούν όλα τα θέματα και «να εξετάσουμε πώς θα προχωρήσουμε, υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο», ανέφερε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής.

«Το σημαντικό είναι ότι η ΕΕ έχει καταστήσει σαφές τί αναμένει και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα», δήλωσε ο Πίτερ Στάνο και πρόσθεσε, «Οι υπουργοί εξωτερικών και στη συνέχεια οι ευρωπαίοι ηγέτες θα αξιολογήσουν τί έχει γίνει, όχι μόνο σε όρους ανακοινώσεων, αλλά και τί έχει γίνει στην πράξη, σε ποια εμβέλεια και με ποιόν τρόπο, προκειμένου να αποκλιμακωθεί η κατάσταση. Αυτό που θέλουμε να δούμε αυτή τη στιγμή είναι αποκλιμάκωση και τερματισμό των μονομερών ενεργειών που δυναμιτίζουν την ένταση».